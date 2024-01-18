Колорадский жук убежит с участка к соседям: попрощайтесь с вредителем при помощи натурального средства без "химии"

Эффективный метод борьбы с колорадским жуком

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Эффективный, простой и экологичный метод избавления от колорадского жука и проволочника доступен каждому. Он хорошо отпугивает их. Важно применять его при первых признаках появления жуков, чтобы предотвратить размножение. Процесс основан на использовании берёзового дегтя. Советом поделился Дзен-канал "PRO ОГОРОД".

Фото: Own work by Heinonlein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Для приготовления раствора подготовьте пластиковую бутылку объёмом 2,5 л с крышкой, вторую крышку с отверстиями (сделать около 20 проколов), горячую воду, берёзовый дёготь (на небольшой участок возьмите две бутылочки по 40 мл), шприц 6 мл.

Приготовление

1. Налейте два литра воды в бутылку.

2. Наберите 2-3 мл берёзового дегтя в шприц. Добавьте дёготь в воду, закройте крышку и взболтайте.

3. Опрыскивайте картофельные кусты, используя крышку с отверстиями.

Обработку проводите в сухую погоду, предпочтительно вечером. Раствор также можно развести в ведре и использовать веник для опрыскивания. Пульверизатор лучше не использовать, так как деготь может забить его.

Этот метод безопасен для овощей и человека, не содержит агрессивных химических веществ. Берёзовый дёготь обладает резким запахом, который отпугивает насекомых и предотвращает их появление.

Ранее мы рассказали, как избавиться от тли, улиток, слизней на участке.