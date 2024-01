Улитки, тля, слизняки боятся этого средства, как огня: натуральное средство без "химии" поможет победить вредителей

Your browser does not support the audio element.

Это средство показывает высокую эффективность в борьбе с улитками, слизнями, тлёй на садовом участке и огороде. Данный метод не применяйте на огурцах. Для остальных растений он подходит.

Фото: Phylloxerid Plant Louse by Katja Schulz from Washington, D. C., USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license