Улитки, тля, слизняки боятся этого средства, как огня: натуральное средство без "химии" поможет победить вредителей

Это средство показывает высокую эффективность в борьбе с улитками, слизнями, тлёй на садовом участке и огороде. Данный метод не применяйте на огурцах. Для остальных растений он подходит.
Для приготовления средства вам потребуется поллитра кипятка. Подготовьте красный молотый перец (достаточно 25 граммов). Залейте порошок горячей водой и дайте жидкости настояться около четырёх часов.
Когда раствор остынет, разбавьте его пятью литрами воды. Проводите опрыскивания растений, поражённых вредителями. Этим методом поделился Telegram-канал "Дачный советник — дача | огород".
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