Улитки, тля, слизняки боятся этого средства, как огня: натуральное средство без "химии" поможет победить вредителей

Это натуральное средство поможет победить вредителей

0:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Это средство показывает высокую эффективность в борьбе с улитками, слизнями, тлёй на садовом участке и огороде. Данный метод не применяйте на огурцах. Для остальных растений он подходит.

Фото: Phylloxerid Plant Louse by Katja Schulz from Washington, D. C., USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Для приготовления средства вам потребуется поллитра кипятка. Подготовьте красный молотый перец (достаточно 25 граммов). Залейте порошок горячей водой и дайте жидкости настояться около четырёх часов.

Когда раствор остынет, разбавьте его пятью литрами воды. Проводите опрыскивания растений, поражённых вредителями. Этим методом поделился Telegram-канал "Дачный советник — дача | огород".

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