Отцветшая азалия отблагодарит вас следующим цветением за эти уходовые процедуры

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Для восстановления азалии после цветения требуется небольшой уход, чтобы в следующий раз радовать своей красотой. Это вовсе не означает просто подкормки; после цветения азалии нужен особый вид заботы.

Фото: Own work by Jim Evans is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Один из ключевых моментов — прищипывание цветка для формирования красивой кроны. Удаление отцветших бутонов, сухих листьев и старых побегов помогает активизировать рост азалии. Отцветшие бутоны и другие растительные отходы замедляют развитие цветка, и поэтому их удаление важно для поддержания здоровья растения.

Регулярная пересадка также может быть полезной, но не чаще одного раза в год. Азалии относятся к категории требовательных растений, и поэтому частые перемещения в новые горшки и изменения почвы могут вызвать стресс и негативно сказаться на их состоянии.

Что касается подкормок, азалии нуждаются в азоте, фосфоре и калии. Помимо этого, ежемесячная рыхлительная процедура также важна для обеспечения цветка необходимыми питательными веществами.

Не следует злоупотреблять поливом, поскольку азалии не выносят избытка влаги. С учетом всех этих правил заботы растение будет радовать своими красочными цветами, когда настанет время цветения.