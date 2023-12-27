Эти секреты помогут получить урожай клубники в первый год посадки

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

С приходом весны в садовых центрах появляется рассада клубники. Специалисты издания "Мир садоводства" раскрыли секреты выбора, посадки и ухода, чтобы уже в тот же год получить обильный урожай.

Фото: "Клубника" by at8eqeq3 is licensed under CC BY 2.0. is licensed under CC BY 2.0 license

Выбор сорта садовой земляники

Помимо обычных сортов клубники, стоит обратить внимание на ремонтантные виды. Ремонтантная земляника может принести до 3 кг ягод с куста уже в первый год после посадки. Один из рекомендуемых сортов — "Королева Елизавета II" с крупными вкусными ягодами, непрерывным цветением и отличной транспортабельностью.

Выбор рассады

Покупайте только молодые растения клубники. Не используйте старые кусты или пересаживайте те, что росли два года назад, так как такие растения требуют длительного восстановления корневой системы. При выборе рассады обращайте внимание на хорошо развитую растительность с крупной почкой, 3-5 листьями без пятен.

Время посадки

Весной рассаду следует высаживать с середины апреля до середины мая, когда клубника активно растёт. В конце лета можно провести посадку рассадой или усами до 25 августа, чтобы кусты успели подготовиться к зиме.

Почва для клубники

При подготовке почвы следите за уровнем кислотности в пределах pH 5-6. Культура способна переносить колебания кислотности. Заполняйте ямку субстратом, включающим верховой полуразложившийся торф или биогумус, минеральные удобрения и дренажные отверстия. Предпочтительным предшественником для клубники являются бобовые, крестоцветные и злаковые культуры. Обеспечьте чистоту почвы, так как сорняки могут негативно сказаться на размере и урожайности ягод.

Схема посадки

Выбирайте разреженную схему высаживания с умеренным расстоянием между растениями. Например, широкие междурядья (50-60 см) и расстановка кустиков на грядке по схеме 40x60 см или 30x50 см обеспечат вашему участку великолепный урожай.

Альтернативная посадка

Рассаду ремонтантной клубники можно также высаживать в горшки, кашпо или цветочные ящики. Контейнеры должны быть объёмными с дренажными отверстиями. После того, как растение вырастет, контейнер можно перенести на балкон, где ягоды будут созревать до декабря благодаря устойчивости к осеннему похолоданию.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться обильным урожаем в короткие сроки.