Этот овощ легко заменит белокачанная капусту на грядке

0:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Для тех, кто предпочитает минимальный уход и хочет разнообразить свой огород, кольраби может стать отличной альтернативой обычной белокочанной капусте.

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Этот овощ не требует много внимания, при этом его вкус не уступает привычным культурам.

Кольраби, или капустная репа, оказывается более неприхотливым растением по сравнению с цветной капустой или брокколи. Более того, он легко сохраняет свои качества в течение всей зимы.

Чтобы вырастить кольраби, обычно используют рассаду. Если нет желания заниматься посевом семян, рассаду легко можно приобрести на рынке. Достаточно регулярного полива при высыхании почвы, и этот овощ порадует вас обильным урожаем, сообщает портал «Лиза.ру».