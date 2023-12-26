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Этот овощ легко заменит белокачанная капусту на грядке

0:49
Садоводство » Овощи

Для тех, кто предпочитает минимальный уход и хочет разнообразить свой огород, кольраби может стать отличной альтернативой обычной белокочанной капусте.

Этот овощ легко заменит белокачанная капусту на грядке
Фото: commons.wikimedia. org by Niriho khoka is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Этот овощ не требует много внимания, при этом его вкус не уступает привычным культурам.

Кольраби, или капустная репа, оказывается более неприхотливым растением по сравнению с цветной капустой или брокколи. Более того, он легко сохраняет свои качества в течение всей зимы.

Чтобы вырастить кольраби, обычно используют рассаду. Если нет желания заниматься посевом семян, рассаду легко можно приобрести на рынке. Достаточно регулярного полива при высыхании почвы, и этот овощ порадует вас обильным урожаем, сообщает портал «Лиза.ру».

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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