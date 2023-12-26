Для тех, кто предпочитает минимальный уход и хочет разнообразить свой огород, кольраби может стать отличной альтернативой обычной белокочанной капусте.
Этот овощ не требует много внимания, при этом его вкус не уступает привычным культурам.
Кольраби, или капустная репа, оказывается более неприхотливым растением по сравнению с цветной капустой или брокколи. Более того, он легко сохраняет свои качества в течение всей зимы.
Чтобы вырастить кольраби, обычно используют рассаду. Если нет желания заниматься посевом семян, рассаду легко можно приобрести на рынке. Достаточно регулярного полива при высыхании почвы, и этот овощ порадует вас обильным урожаем, сообщает портал «Лиза.ру».
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