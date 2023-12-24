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Зачем ухаживать за петунией со шприцом

1:08
Садоводство » Цветы

Для эффективного роста петунии необходимо правильно ухаживать за ней. Этот цветок оказывается довольно привередливым, поскольку быстро высасывает полезные вещества из почвы и использует их для активного роста. Поэтому, чтобы обеспечить ей необходимые питательные вещества, подкормку следует начинать проводить сразу после появления всходов.

Зачем ухаживать за петунией со шприцом
Фото: flickr. com by Muffet is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Оптимальным вариантом является использование готовых стимуляторов роста. Согласно информации от ogorod.ru, отлично себя зарекомендовали такие препараты, как "Эпин", "Экосил", "Янтарин", "HB-101" и "Joy". Эти средства специально разработаны для стимуляции роста и обогащения растений необходимыми элементами.

Для маленьких сеянцев рекомендуется проводить точечное поливание с использованием шприца, в то время как для уже окрепших растений эффективным методом будет опрыскивание петунии по листу. Такой подход позволяет обеспечить равномерное распределение питательных веществ и способствует здоровью и красоте растения.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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