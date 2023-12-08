Чтобы вишня была вкусной и сладкой: какие удобрения ей нужны

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Вкус вишни традиционно бывает кисло-сладким, однако иногда урожай может быть настолько кислым, что садоводы сталкиваются с дилеммой. В таких случаях, оказывается, решение проблемы может быть достигнуто простой подкормкой.

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Важно запомнить, что вишня не будет хорошо расти и приносить обильный урожай, если почва на участке имеет кислую реакцию. Для того чтобы обеспечить щедрый урожай крупных плодов, рекомендуется добавить доломитовую муку, чтобы земля стала нейтральной.

Для придания плодам большей сладости полезно использовать фосфорно-калийные удобрения, которые следует вносить в период плодоношения. Кроме того, не забывайте удобрять свой сад азотными подкормками в период цветения.

Совет: помимо правильной подкормки, обеспечьте вишне достаточное количество солнечного света. Растение любит расти под прямыми лучами солнца, и если ваш садовый участок будет слишком тенистым, вишня может не дарить вам сладких и крупных плодов. Убедитесь, что дерево находится под открытым небом, чтобы получить лучший урожай.