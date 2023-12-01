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Опытные хозяйки сушат морковь. Зачем - рассказываем

1:02
Садоводство » Овощи

Какая морковь считается наилучшей? Согласно исследованиям ученых, лучшей является самая длинная и яркая морковь, так как она содержит больше каротина.

Опытные хозяйки сушат морковь. Зачем - рассказываем
Фото: commons.wikimedia. org by Jeremy Keith from Brighton & Hove, United Kingdom is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Все потенциально вредные вещества, получаемые морковью при использовании удобрений, сконцентрированы в её верхней части, поэтому при чистке рекомендуется отсекать верхушку.

Важно помнить, что при хранении моркови в течение 2 месяцев уровень сахарозы и витаминов снижается примерно на 50%. Однако они не теряются при сушке. Следовательно, стоит заранее приготавливать сушеную морковь для приготовления чая. Замечательным способом использования морковного жмыха, оставшегося после приготовления сока, является высушивание его на противне и заваривание как чая.

Сушеный жмых также может быть полезен при приготовлении морковного масла для загара: его нужно залить растительным маслом и настаивать в течение 21 дня.

КАК СУШИТЬ МОРКОВЬ
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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