Влагозарядный полив: сколько дереву надо воды перед надвигающейся зимой?

После листопада в саду проводится влагозарядный полив.
Необходимо использовать воду в достаточном объеме, чтобы пропитать почву на глубину 70-80 см. В среднем это составляет 100 литров воды на каждый квадратный метр. Однако рекомендуется ориентироваться на конкретную ситуацию. Например, для полива под молодым деревом достаточно 50 литров воды, в то время как под взрослым деревом потребуется 150-200 литров.
Для удержания влаги в почве в осенне-зимний период также полезно перекапывание почвы в междурядьях сада и вокруг стволов. Вблизи стволов следует производить перекапывание на глубину 10-12 см, а дальше – на глубину 20 см.
Размещение лопаты с ребром к стволу позволяет сохранить корневую систему целой и невредимой.
Эффективным приемом является мульчирование приствольных кругов перегноем, сухой травой или слоем соломы толщиной 10-15 см. Рекомендуется проводить эту процедуру сразу после перекапывания почвы.
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