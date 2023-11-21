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Влагозарядный полив: сколько дереву надо воды перед надвигающейся зимой?

1:11
Садоводство » Деревья и кустарники

После листопада в саду проводится влагозарядный полив.

Влагозарядный полив: сколько дереву надо воды перед надвигающейся зимой?
Фото: commons.wikimedia. org by DXLINH is licensed under GNU Free Documentation License.

Необходимо использовать воду в достаточном объеме, чтобы пропитать почву на глубину 70-80 см. В среднем это составляет 100 литров воды на каждый квадратный метр. Однако рекомендуется ориентироваться на конкретную ситуацию. Например, для полива под молодым деревом достаточно 50 литров воды, в то время как под взрослым деревом потребуется 150-200 литров.

Для удержания влаги в почве в осенне-зимний период также полезно перекапывание почвы в междурядьях сада и вокруг стволов. Вблизи стволов следует производить перекапывание на глубину 10-12 см, а дальше – на глубину 20 см.

Размещение лопаты с ребром к стволу позволяет сохранить корневую систему целой и невредимой.

Эффективным приемом является мульчирование приствольных кругов перегноем, сухой травой или слоем соломы толщиной 10-15 см. Рекомендуется проводить эту процедуру сразу после перекапывания почвы.

Что такое ВЛАГОЗАРЯДНЫЙ ПОЛИВ? Нужен ли вам влагозарядный полив?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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