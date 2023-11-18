Сохраняем свеклу до следующего урожая. Как?

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Свекла — основной продукт в традиционном борще, а также она может послужить основой для приготовления вкусных салатов и закусок. Однако важно сохранить качество продукции, выращенной на собственном огороде.

Фото: pravda.ru by Макар Горшенин

Для долгосрочного хранения свеклы можно воспользоваться несложным, но проверенным методом с использованием обычных полиэтиленовых пакетов, доступных за символическую цену в местном супермаркете. Прежде чем приступить к организации хранения, необходимо провести несколько шагов.

В первую очередь вытянутые из почвы корнеплоды следует подсушить, расположив их на грядке под теплыми солнечными лучами. После этого отрежьте от свеклы ботву, оставив пенек длиной 1-1,5 см. Отбирайте только те овощи, которые не имеют признаков повреждений, и укладывайте их в пакеты по несколько штук. Как только мешочек наполнится, избавьтесь из него от воздуха — это удобно сделать с использованием пылесоса. После этого завяжите пакеты и развесьте их в подвале или погребе для последующего хранения.