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Почему вам нужны летучие мыши во дворе и как их привлечь

3:46
Садоводство

Летучие мыши столкнулись с долгим периодом неприятных ассоциаций, связанных с образами Дракулы и привидений. Однако в наше время они начали очищать свою репутацию, поскольку люди все больше осознают их важность для экосистем и садов, пишет Washington Post.

Почему вам нужны летучие мыши во дворе и как их привлечь
Фото: pinterest. com

Дж. Пол Уайт, эколог млекопитающих и руководитель группы по летучим мышам в Департаменте природных ресурсов Висконсина, подчеркивает полезность летучих мышей. Они способны уничтожать садовых вредителей и даже просто своим присутствием отпугивать некоторых насекомых. Однако следует помнить, что летучие мыши являются дикими животными и могут переносить болезни, включая бешенство, поэтому взаимодействие с ними следует ограничивать.

В Соединенных Штатах насчитывается около 47 видов летучих мышей, и большинство из них питаются насекомыми. Они активны и ищут пищу, особенно комаров и других вредных насекомых, именно ночью, что помогает контролировать популяцию последних. Одна летучая мышь может съедать почти свой собственный вес ежедневно, особенно когда она кормит детенышей или производит молоко.

Для того чтобы помочь местным летучим мышам процветать, специалисты предлагают следующие советы:

Защитите или восстановите их естественную среду обитания: Летучим мышам необходимы деревья с полостями, расщелинами или дырами, где они могут найти убежище и безопасность. Многие из них предпочитают мертвые или умирающие деревья с достаточным количеством солнечного света. В последние два столетия ландшафт Северной Америки сильно изменился, и летучие мыши потеряли часть своих мест обитания. Если у вас есть возможность, посадите деревья, которые станут будущим домом для летучих мышей. Подходящие виды включают дубы, сосны и клены.

Оставьте мертвые или умирающие деревья в покое: Если мертвое дерево не представляет опасности для вас или вашего дома, лучше оставить его, так как оно может стать убежищем для летучих мышей. К примеру, в Индиане обнаружили колонию более 100 находящихся под угрозой исчезновения летучих мышей, обосновавшихся на мертвом дереве на частной территории.

Постройте искусственные среды обитания: Вы можете помочь летучим мышам, установив ящики для них или создав иные искусственные насесты. Ящики для летучих мышей предназначены для обеспечения им безопасного места для сна и выращивания детенышей. Они обычно изготавливаются из необработанного дерева, чтобы летучим мышам было удобно цепляться за него. Ящики должны быть достаточно просторными и иметь несколько прорезей (камер), которые обеспечивают защиту от хищников и регулируют температуру внутри.

Спонсируйте деревья или устройства для летучих мышей в парках и заповедниках: Если у вас нет места для дерева или ящика на вашей территории, вы можете поддержать организации, создающие и поддерживающие среды обитания летучих мышей в общественных местах. Это поможет увеличить популяцию этих полезных животных и укрепит экосистему.

Важно помнить, что отношения с летучими мышами могут быть долгосрочными, и уход за их искусственным жилищем может потребовать многолетней поддержки. Тем не менее, эти меры позволят летучим мышам раскрыть свой настоящий потенциал как ценных помощников в поддержании баланса в природных сообществах и защите садов от вредителей.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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