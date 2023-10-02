Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пушков раскритиковал главу МО Британии за идею отправить войска на Украину
Археологи нашли загадочные изображения верблюдов в Саудовской Аравии
Тайфун "Коину" сформировался к юго-востоку от Тайваня
Украинец рассказал, что отправился на поле боя как "патриот", но затем уехал в Европу
Светлана Дружинина не стала обниматься с актрисой Макеевой на красной дорожке
Российский боец "Кортес" вынес на себе раненого украинца под обстрелами ВСУ
Две группы военных ВСУ попали в российский плен под Артёмовском
Киев нервничает из-за "исчезновения" 20-тысячной группировки "Вагнер" из Белоруссии 
Арестович*: Россия и Украина, объединившись, будут править миром

Шелуха от семечек в саду пригодится для удержания влаги в земле

2:37
Садоводство

Садоводство — это удивительное хобби, которое приносит радость многим людям, особенно тем, кто ценит свежие овощи, ягоды и цветы. Чтобы обеспечить здоровый рост и хороший урожай, садоводам приходится заботиться о почве, удобрениях и защите от вредителей.

Шелуха от семечек в саду пригодится для удержания влаги в земле
Фото: pixabay.com

Садоводство и семечки

Семечки — это то, что обычно выбрасывают после закуски или готовки семечек. Однако, несправедливо недооценивать их ценность в садоводстве. Ведь скорлупа от семечек содержит ряд питательных веществ и может быть полезным инструментом для поддержания здоровья почвы.

Роль семечек в садоводстве

Семечки — это ценный источник многих микроэлементов, таких как кальций, магний, калий и цинк. Они также содержат органические вещества, которые способствуют улучшению структуры почвы. Когда семечки разлагаются, они обогащают почву питательными элементами, которые растения так нуждаются для роста и развития.

Приготовление скорлупы от семечек

Перед использованием скорлупы от семечек в саду, необходимо правильно её приготовить. Этот процесс состоит из нескольких шагов.

Сушка семечек

Сначала следует собрать семечки и поместить их на солнце для сушки. Сушка поможет убрать избыточную влагу и придать скорлупе оптимальную текстуру.

Очищение скорлупы

После сушки семечек следует очистить скорлупу от остатков мякоти. Можно сделать это, раздавив семечки, и удалить мякоть, оставив только чистую скорлупу.

Преимущества использования скорлупы от семечек в саду

Итак, почему стоит использовать скорлупу от семечек в саду? Давайте рассмотрим несколько преимуществ.

Улучшение почвы

Скорлупа от семечек является отличным источником кальция и других микроэлементов, которые улучшают структуру почвы. Она способствует удержанию влаги и улучшению воздухопроницаемости, что особенно важно для растений с поверхностными корнями.

Борьба с вредителями

Семечки содержат натуральные вещества, которые отпугивают некоторых вредителей, таких как улитки и насекомые. Посыпая скорлупой вокруг растений, можно снизить риск повреждения растений вредителями.

Поддержание влажности

Скорлупа от семечек помогает удерживать влагу в почве, что особенно важно в жаркое время года. Это позволяет растениям лучше переносить засуху и снижает необходимость в поливе.

Встройте Садовые фантазии Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наши каналы в Telegram и Дзен

Добавьте Правду.Рув свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Одноклассниках...

Шелуха СЕМЕЧЕК на огороде: польза или вред?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
В Киеве уничтожены гостиница с наёмниками и военный завод

Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".

В Киеве мощный взрыв на месте встречи сотрудников ГУР с "иностранными специалистами"
Скотт Риттер: президент Зеленский не доживёт до капитуляции Киева
Владимир Зеленский не доживёт до капитуляции Украины
Армия РФ ликвидировала основателя нацбата "Айдар"*
Конгрессмен Дэвидсон потребовал разъяснить, зачем США поддерживают Украину
Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов
Количество руководящих идиотов в странах НАТО зашкаливает
Кадыров на новых территориях перевоспитает нацистов
Пискорский: США опасаются, что Россия становится сильнее НАТО
Пискорский: США опасаются, что Россия становится сильнее НАТО
Последние материалы
Шелуха от семечек в саду пригодится для удержания влаги в земле
Пушков раскритиковал главу МО Британии за идею отправить войска на Украину
Археологи нашли загадочные изображения верблюдов в Саудовской Аравии
Тайфун "Коину" сформировался к юго-востоку от Тайваня
Украинец рассказал, что отправился на поле боя как "патриот", но затем уехал в Европу
Светлана Дружинина не стала обниматься с актрисой Макеевой на красной дорожке
Российский боец "Кортес" вынес на себе раненого украинца под обстрелами ВСУ
Две группы военных ВСУ попали в российский плен под Артёмовском
Киев нервничает из-за "исчезновения" 20-тысячной группировки "Вагнер" из Белоруссии 
Арестович*: Россия и Украина, объединившись, будут править миром
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников