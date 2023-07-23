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Как выбирать растения для сада

2:28
Садоводство

Выращивание сада для выживания и самообеспечения является важным аспектом создания устойчивого образа жизни. Один из ключевых моментов этого процесса — выбор подходящих растений для вашего сада. Правильный выбор растений поможет обеспечить вас пищей и другими необходимыми ресурсами в случае чрезвычайных ситуаций или необходимости самообеспечения.

Как выбирать растения для сада
Фото: www.gardenersoasis. com/wp-content/uploads/sites/12/2021/05/natural-garden-pest-control.jpg

1. Климатические условия

При выборе растений для вашего выживательного сада необходимо учитывать климатические условия вашего региона. Разные растения требуют различных условий для успешного роста. Исследуйте, какие растения хорошо адаптированы к вашему климату, учитывая температуру, количество осадков и продолжительность сезонов. Выращивание растений, приспособленных к вашему климату, обеспечит более успешный урожай и самообеспечение.

2. Пищевая ценность

Когда дело доходит до выращивания сада для самообеспечения, важно выбирать растения, богатые питательными веществами. Обратите внимание на пищевую ценность различных растений, таких как овощи, фрукты, зелень и зерновые культуры. Учитывайте белки, углеводы, витамины и минералы, которые эти растения могут предоставить. Разнообразие в пищевой ценности поможет обеспечить вас сбалансированной диетой.

3. Урожайность и скорость роста

При выборе растений для выживательного сада учитывайте урожайность и скорость их роста. В критических ситуациях важно иметь растения, которые быстро развиваются и дают высокий урожай. Овощи, такие как томаты, огурцы и кабачки, часто отличаются высокой урожайностью и быстрым ростом. Исследуйте различные сорта растений и выберите те, которые наиболее эффективно удовлетворят ваши потребности в выживании и самообеспечении.

4. Долговечность и сохраняемость

Важно выбирать растения, которые хорошо сохраняются и могут длительное время служить вам как источник пищи. Некоторые овощи и фрукты могут храниться дольше, чем другие. Учитывайте долговечность различных растений и выбирайте те, которые не портятся быстро и могут быть сохранены в течение длительного времени без значительной потери качества.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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