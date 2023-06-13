Ромашка в саду: как вырастить маленькие солнышки

3:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ромашка — одно из самых популярных и узнаваемых цветов в мире садоводства. Ее нежные лепестки и привлекательный аромат делают ее незаменимой в любом саду. Ромашка также известна своими лечебными свойствами и широким спектром применения.

Фото: http://femme.sk/

Выбор места для высадки ромашки

Правильный выбор места для высадки ромашки играет важную роль в успешном росте и цветении растения. Ромашка предпочитает солнечные участки с хорошей воздушной циркуляцией. Она также может вырастать в полутени, но при этом ее цветение может быть менее обильным. Избегайте затененных участков и слишком влажных почв, чтобы избежать проблем с гниением корней.

Подготовка почвы для ромашки

Хорошая подготовка почвы — ключевой момент при высадке ромашки. Ромашка предпочитает плодородные, хорошо дренированные почвы с нейтральным или слегка кислым pH. Перед высадкой растения рекомендуется рыхлить почву и добавить компост или перегной для улучшения ее структуры и питательности.

Посадка ромашки

Посев семян

Ромашку можно вырастить из семян. Для этого посева семена ромашки следует провести в начале весны или осенью. Подготовьте почву, уровеньте ее и сделайте небольшие углубления. Разместите семена ромашки в углублениях на небольшом расстоянии друг от друга и накройте их тонким слоем почвы. Увлажните почву и поддерживайте оптимальную влажность до появления ростков.

Посадка рассады

Альтернативой посеву семян является высадка рассады ромашки. Рассаду можно приобрести в садовых центрах или вырастить самостоятельно. Подготовьте почву в горшках или контейнерах, добавьте питательную почву и разместите рассаду ромашки. Посадите каждое растение на определенное расстояние друг от друга и утрамбуйте почву вокруг корней. Увлажните рассаду и установите ее на солнечное место.

Уход за ромашкой в саду

Полив

Ромашка нуждается в умеренном поливе. Регулярно проверяйте влажность почвы и поливайте растение, когда верхний слой почвы становится сухим. При поливе избегайте переувлажнения, так как это может привести к гниению корней. Поддерживайте почву влажной, но не залитой водой.

Удобрение

Ромашка нуждается в умеренном удобрении для хорошего роста и цветения. Используйте универсальные минеральные удобрения для цветущих растений. Применяйте удобрение в соответствии с инструкциями на упаковке, чтобы избежать перегрузки питательными веществами.

Обрезка

Обрезка ромашки помогает поддерживать ее компактность и стимулирует новый рост. После первого цветения удалите увядшие цветки и поврежденные стебли. Также можно обрезать растение до трети его высоты, чтобы стимулировать более плотное и обильное цветение.

Защита от вредителей и болезней

Ромашка может подвергаться атакам различных вредителей, таких как тля и мучнистый червец. Регулярно осматривайте растение и применяйте меры по контролю за вредителями при их обнаружении. Также обратите внимание на заболевания, такие как пятнистость листьев или серая плесень. Если растение заражено, примените соответствующие меры защиты или обратитесь к специалисту.

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