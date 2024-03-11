Деятельность священников в интернете должна быть строго регламентирована

РПЦ запускает курсы православных блогеров

2:18 Your browser does not support the audio element. Религия

Синодальный миссионерский отдел Русской православной церкви запустил пилотный образовательный курс для блогеров-священнослужителей, рассказал председатель отдела, член Высшего церковного совета епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев). Сейчас в планах Синодального отдела — открыть регулярные курсы для блогеров на базе одного из православных университетов или высших духовных учебных заведений.

Фото: livejournal.com by Вадим Кондратьев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Курсы могут быть запущены на регулярной основе уже в этом году. Среди лекторов — руководитель информационной службы Московской городской епархии иерей Александр (Волков), ведущий телеканала "Спас" Андрей Афанасьев, исполнительный директор фонда "Фома-центр" Алексей Соколов, главный редактор портала "Приходы" Евгения Жуковская.

Помимо основ аудио- и видео-режиссуры, а также продвижения публикаций в интернете, обучение также направлено на то, чтобы миссионеры на ниве блогерской не забывали бы о своей главной цели, проповеди о Христе, а также избегали нецерковной повестки. Кроме того, взгляды священника не должны противоречить официальной позиции церкви, особенно если это вопросы, вызывающие большой резонанс в обществе, подчеркнул епископ.

Иными словами, если блогер-миссионер хочет оставаться "каноническим", то должен соотносить свои высказывания и деятельность с позицией правящего архиерея. В связи с этим епископ отметил такое явление, как "нецерковные священники" — они нередко заявляют нецерковную позицию по целому ряду вопросов, не имея благословения не только на соответствующие высказывания, но и на саму деятельность в блогосфере. Епископ также посетовал, что зачастую миряне, увидев священнослужителя в соцсетях, воспринимают его как официальное лицо, хотя порой выясняется, что некоторые батюшки становятся блогерами без благословения руководства.

Председатель комиссии по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете Москвы, директор школы православного миссионера при Синодальном миссионерском отделе РПЦ протоиерей Игорь Фомин подчеркнул, что церковь должна предоставить мирянам тех блогеров, которых она рекомендует, а батюшек в интернете стоило бы проверить на соответствие церковной догме: "это и священникам будет полезно, и мирян обезопасит".