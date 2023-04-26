Глава РПЦ патриарх Кирилл попал в санкционные списки Чехии

1:13 Your browser does not support the audio element. Религия

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл снова оказался под санкциями. На этот раз их ввела против него Чехия.

Руководство Чехии приняло решение внести российского патриарха Кирилла в санкционный список. Ему будет запрещено посещать эту страну и все его активы на территории Чехии должны быть заморожены. Отметим, что пока санкции в отношении Кирилла не вводились Евросоюзом в целом, а лишь отдельными его представителями и другими странами.

Ещё в июне 2022 года в отношении патриарха Кирилла были введены первые санкции — со стороны Великобритании за так называемую "явную поддержку российской военной агрессии на Украине". Чуть позже патриарх оказался в санкционном списке Канады вместе с телеведущей Екатериной Андреевой и бывшим руководителем Яндекса Тиграном Худавердяном.

Что касается чёрных списков ЕС, то попадание туда российского патриарха пока не состоялось по причине вмешательства Будапешта. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддерживает направленные против религиозных лидеров санкции.

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