Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл снова оказался под санкциями. На этот раз их ввела против него Чехия.
Руководство Чехии приняло решение внести российского патриарха Кирилла в санкционный список. Ему будет запрещено посещать эту страну и все его активы на территории Чехии должны быть заморожены. Отметим, что пока санкции в отношении Кирилла не вводились Евросоюзом в целом, а лишь отдельными его представителями и другими странами.
Ещё в июне 2022 года в отношении патриарха Кирилла были введены первые санкции — со стороны Великобритании за так называемую "явную поддержку российской военной агрессии на Украине". Чуть позже патриарх оказался в санкционном списке Канады вместе с телеведущей Екатериной Андреевой и бывшим руководителем Яндекса Тиграном Худавердяном.
Что касается чёрных списков ЕС, то попадание туда российского патриарха пока не состоялось по причине вмешательства Будапешта. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддерживает направленные против религиозных лидеров санкции.
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