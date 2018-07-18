Ватикан разрешил "христовым невестам" наслаждаться интимом

Своим новым законом Ватикан шокировал весь католический мир. Так, на официальном сайте карликового государства был опубликован документ, в котором говорится о том, что отныне представительницам слабого пола, что решили посвятить свою жизнь служению Иисусу Христу, можно не хранить свою девственность.

Фото: flickr.com

Стоит отметить, что закон касается не монахинь, а так называемых "невест Христа" — их несколько тысяч по всему миру. Они живут в миру, но довольно уединенно и в вере в Бога. Скорее всего, такой закон был вызван тем, что к данному движению в последнее время хотят примкнуть все больше женщин, уже имеющих опыт интимных отношений.

По поводу нового закона уже высказалась Американская ассоциация посвященных девственниц. Так, они заявили, что чрезвычайно удивлены и обескуражены им. Они обратили внимание на то, что традиции католической церкви всегда основывались на даре как духовной, так и физической девственности.

"Невесты Христа" не становятся монахинями, но также посвящают свою жизнь служению Иисусу Христу. Во время церемонии посвящения они надевают длинные белые наряды и клянутся никогда в жизни не вступать ни в брак, ни в сексуальные отношения. "Невесты Христа" носят обручальное кольцо как символ данной ими клятвы. Ранее до посвящения допускались лишь девственницы.

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