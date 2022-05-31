Мусульманам России стоит рассмотреть возможность объявить джихад украинским националистам, считает политический эксперт Марат Баширов.
Он напомнил: верующий человек хочет знать и понимать, что берёт в руки оружие не по собственной воле, а с одобрения Всевышнего.
Политолог отметил, что в мае 1942-го года мусульманами СССР джихад был объявлен германскому фашизму, и сейчас стоит поступить так же.
Русский народ различных национальностей ещё во времена Первой мировой войны поднимался из окопов не только "за Родину", но и "за веру". Мусульманская "Дикая дивизия" не боялась идти на смерть за Россию после молитвы.
"Мощь, подкрепленная верой, убедительнее силы без веры", — уверен Баширов.
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