Баширов предложил мусульманам России объявить джихад украинским националистам

Мусульманам России стоит рассмотреть возможность объявить джихад украинским националистам, считает политический эксперт Марат Баширов.

Он напомнил: верующий человек хочет знать и понимать, что берёт в руки оружие не по собственной воле, а с одобрения Всевышнего.

Политолог отметил, что в мае 1942-го года мусульманами СССР джихад был объявлен германскому фашизму, и сейчас стоит поступить так же.

Русский народ различных национальностей ещё во времена Первой мировой войны поднимался из окопов не только "за Родину", но и "за веру". Мусульманская "Дикая дивизия" не боялась идти на смерть за Россию после молитвы.

"Мощь, подкрепленная верой, убедительнее силы без веры", — уверен Баширов.