Зампред Совета муфтиев: в Москве появляются подпольные мечети

Заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов заявил, что из-за недостатка мечетей в столице есть риск организации подпольных молелен. Верующим мусульманам некуда идти.

Как отметил Аббясов, эта проблема особенно остро ощущается в больших городах. Тех, кто исповедует Ислам много, а мечетей очень мало. В связи с этим муфтий опасается, что верующие могут уйти "в подполье". Он отметил, что подобные площадки уже существуют и их никто не контролирует.

"В этом случае мы не сможем узнать, кто читает там проповеди и к каким действиям призывает верующих", — пояснил Аббясов в беседе с "Мослентой".

Кроме того, по словам муфтия, ещё одна проблема для столичных мусульман, труднодоступность, особенно зимой. Верующие не успевают попасть в мечеть и вынуждены молиться в общественных местах.

Как подчеркнул Аббясов, мечети очень важны для духовного воспитания мусульман. В случае если начнут появляться подпольные организации, о таковом говорить не приходится.

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