Православные церкви всего мира должны отказаться признавать легитимность Православной церкви Украины.

С таким заявлением выступил глава раскольнической "Украинской православной церкви Киевского патриархата" Филарет. Примечательно, что сам он принимал участие в создании этой неканонической структуры.

"Признать томос от 6 января 2019 года — это значит согласиться на появление своеобразного папства в православии. Исходя из того, что этим томосом нарушается чистота православия, любая православная церковь, если она хочет оставаться православной, не может признать этот томос. Призываю всех православных христиан в Украине и во всем мире твердо стоять на принципах святого православия и не отходить от него", — утверждает священнослужитель.