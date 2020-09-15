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Папа Римский находится под наблюдением врачей

Из-за угрозы заражения коронавирусом Папа Римский находится под постоянным наблюдением врачей.

Франциск регулярно встречается с различными деятелями церкви, Например, несколько дней назад понтифик встретился с филиппинским кардиналом Луисом Антонио Тагле, который после возвращения в Манилу сдал положительный тест на коронавирус.

Также Папа проводит беседы с прихожанами Апостолького дворца, причём делает это без маски.

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