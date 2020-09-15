Из-за угрозы заражения коронавирусом Папа Римский находится под постоянным наблюдением врачей.
Франциск регулярно встречается с различными деятелями церкви, Например, несколько дней назад понтифик встретился с филиппинским кардиналом Луисом Антонио Тагле, который после возвращения в Манилу сдал положительный тест на коронавирус.
Также Папа проводит беседы с прихожанами Апостолького дворца, причём делает это без маски.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.