Папа Римский находится под наблюдением врачей

Из-за угрозы заражения коронавирусом Папа Римский находится под постоянным наблюдением врачей.

Франциск регулярно встречается с различными деятелями церкви, Например, несколько дней назад понтифик встретился с филиппинским кардиналом Луисом Антонио Тагле, который после возвращения в Манилу сдал положительный тест на коронавирус.

Также Папа проводит беседы с прихожанами Апостолького дворца, причём делает это без маски.