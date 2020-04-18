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Источник Правда.Ру

Самолет с Благодатным огнем вылетел в Россию

Религия

Из Тель-Авива в Москву вылетел спецборт с Благодатным огнем. Его планируют доставить к ночному пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя.

В этом году за доставку Благодатного огня в Россию отвечает Фонд Андрея Первозванного. Делегация фонда прилетела в Иерусалим по благословению предстоятеля РПЦ патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Традиционная встреча Благодатного огня в текущем году была отменена из-за эпидемии коронавируса. Он будет доставлен к пасхальному богослужению, которое также пройдет без прихожан.

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