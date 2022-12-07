Политолог Карасев: Слуцкий развел детский сад

Политолог Карасев поддержал бизнесмена Евгения Пригожина в его отказе от приглашения на партийное мероприятие «Соколов Жириновского». Эксперт призвал главу ЛДПР Слуцкого отдать средства партийного мероприятия русскому солдату.

По словам Карасева, Слуцкий устроил полный детский сад вокруг своего мероприятия, видимо, ради пиара. И, по словам собеседника редакции, политику бы пора уже брать пример с Евгения Пригожина, отдавая все средства для русского солдата.

«Мне понравилась абсолютно правильная реакция Евгения Пригожина. Тем более в условиях боевого противостояния России и коллективного Запада. Могу лишь посоветовать Слуцкому и его партии потратить финансовые средства не на партийные праздники, а на русского солдата. Жириновский так бы и поступил. Он был настоящим лидером ЛДПР, настоящим мужиком. Не то, что Слуцкий. Евгению Пригожину и его "музыкантам" низкий поклон за Донбасс», – сказал Карасев.

Напомним, что Евгений Пригожин заявил, что ответит на приглашение посетить всероссийский слет ЛДПР «спустя некоторое время»:

«Но заранее хочу сообщить, что отношусь к нему с глубочайшим неуважением. Ранее длительно общался со Слуцким и знаю его исключительно с плохой стороны».

После нынешний глава ЛДПР аннулировал приглашение бизнесмена, сообщив об этом журналистам.