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Почему Япония вдруг вспомнила о намерении СССР "отдать" ей Курилы

Экспертное мнение

В понедельник японское ИА Kyodo сообщило о том, что правительство страны рассекретило некие документы, доказывающие, что руководство СССР планировало "отдать" Токио спорные Курильские острова.

Почему Япония вдруг вспомнила о намерении СССР "отдать" ей Курилы

Если всё сказанное в материале издания правда, то возникает вопрос:

почему столько лет об этом молчали и заговорили об этом только теперь? С чего вдруг?

На них "Правде.Ру" ответил историк, востоковед Кирилл Котков:

— Начну издалека, чтобы было ясно и понятно, откуда ноги растут.

В 1945 году Япония подписала безоговорочную капитуляцию перед странами-победительницами, в том числе перед Советским Союзом.

Я почему особо упираю на этот момент? Это важно для понимания того, нужен ли нам мирный договор с Японией.

В истории есть прецеденты, когда война заканчивалась без подписания мирного договора, потому что не просто проигравшая сторона признавала свое поражение, но и прекращала существование юридически как государство. Точно так же и не подписывался мирный договор с гитлеровской Германией.

По милости победителя — ведущим победителем на тихоокеанском театре военных действий были Соединённые Штаты — японская государственность была учреждена заново. Но это юридически было уже другое государство, нежели то, что существовало до капитуляции.

В 1956 году Никита Сергеевич Хрущёв и Япония приняли так называемую Московскую декларацию. И тогда Хрущёв действительно предполагал передачу Японии Малой Курильской гряды — это острова плоские и остров Шикотан — в качестве жеста доброй воли. Действительно предполагалось таким образом наладить отношения.

Но декларация — это всего лишь выражение намерений, а не обещание. Это надо четко понимать.

И в 1960 году, когда Соединённые Штаты и Япония подписали договор о бессрочном размещении американских баз на японских островах, Хрущёв эту декларацию отозвал обратно, потому что стало ясно — никакого налаживания отношений не будет.

Почему Япония столько лет "не вспоминала" и вдруг "вспомнила"

Поскольку Советский Союз был сильной державой, вплоть до начала 90-х годов Япония не поднимала серьезный вопрос о так называемых северных территориях. Все изменилось в начале 90-х, но и тогда, слава Богу, дело ограничилось лишь банальным признанием того, что такая проблема существует.

Слава богу, тогдашнее правительство Российской Федерации ни на какое подписание договора не пошло и ничего не отдало. Потому что это могло иметь просто катастрофические последствия для страны.

Что касается информации относительно того, что сейчас заявили японцы, то здесь есть несколько точек зрения.

  • Первое, что приходит на ум: это так называемый вброс.

То есть некая информация, ни на чем не основанная, вбрасывается в средства массовой информации с тем, чтобы настроить людей на определенную волну, вызвать общественный резонанс.

Напомню: в Китае при Мао Цзэдуне, да и после него имел место вброс информации о том, что Ленин якобы хотел вернуть Китаю Дальний Восток, то есть Приамурье и Приморье. На самом деле нигде в собраниях сочинений Ленина ни о чем подобном не говорится, ничего, конечно, возвращать не собирались.

  • Возможна и другая причина: действительно обе стороны во время переговоров, скорее всего, на неофициальном уровне поднимали эту тему.

Как, например, большой друг Советского Союза президент Финляндии Урхо Кекконен в 60-е годы во время встреч с Брежневым поднимал тему возвращении Финляндии утраченных ею территорий в 1940–1944 годах. Дальше неофициальных разговоров дело тогда не пошло.

Неофициальные обсуждения разных тем в дипломатии практикуются, там могут подниматься самые неожиданные вопросы, но это не означает, что они к чему-то конкретному приведут.

Так и здесь. Я, к слову, в своих статьях неоднократно отмечал, что любые подвижки в так называемом курильском вопросе могут иметь для России просто катастрофические последствия.

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Почему Япония претендует на Курилы ?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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