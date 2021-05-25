Почему Япония вдруг вспомнила о намерении СССР "отдать" ей Курилы

В понедельник японское ИА Kyodo сообщило о том, что правительство страны рассекретило некие документы, доказывающие, что руководство СССР планировало "отдать" Токио спорные Курильские острова.

Если всё сказанное в материале издания правда, то возникает вопрос:

почему столько лет об этом молчали и заговорили об этом только теперь? С чего вдруг?

На них "Правде.Ру" ответил историк, востоковед Кирилл Котков:

— Начну издалека, чтобы было ясно и понятно, откуда ноги растут.

В 1945 году Япония подписала безоговорочную капитуляцию перед странами-победительницами, в том числе перед Советским Союзом.

Я почему особо упираю на этот момент? Это важно для понимания того, нужен ли нам мирный договор с Японией.

В истории есть прецеденты, когда война заканчивалась без подписания мирного договора, потому что не просто проигравшая сторона признавала свое поражение, но и прекращала существование юридически как государство. Точно так же и не подписывался мирный договор с гитлеровской Германией.

По милости победителя — ведущим победителем на тихоокеанском театре военных действий были Соединённые Штаты — японская государственность была учреждена заново. Но это юридически было уже другое государство, нежели то, что существовало до капитуляции.

В 1956 году Никита Сергеевич Хрущёв и Япония приняли так называемую Московскую декларацию. И тогда Хрущёв действительно предполагал передачу Японии Малой Курильской гряды — это острова плоские и остров Шикотан — в качестве жеста доброй воли. Действительно предполагалось таким образом наладить отношения.

Но декларация — это всего лишь выражение намерений, а не обещание. Это надо четко понимать.

И в 1960 году, когда Соединённые Штаты и Япония подписали договор о бессрочном размещении американских баз на японских островах, Хрущёв эту декларацию отозвал обратно, потому что стало ясно — никакого налаживания отношений не будет.

Почему Япония столько лет "не вспоминала" и вдруг "вспомнила"

Поскольку Советский Союз был сильной державой, вплоть до начала 90-х годов Япония не поднимала серьезный вопрос о так называемых северных территориях. Все изменилось в начале 90-х, но и тогда, слава Богу, дело ограничилось лишь банальным признанием того, что такая проблема существует.

Слава богу, тогдашнее правительство Российской Федерации ни на какое подписание договора не пошло и ничего не отдало. Потому что это могло иметь просто катастрофические последствия для страны.

Что касается информации относительно того, что сейчас заявили японцы, то здесь есть несколько точек зрения.

Первое, что приходит на ум: это так называемый вброс.

То есть некая информация, ни на чем не основанная, вбрасывается в средства массовой информации с тем, чтобы настроить людей на определенную волну, вызвать общественный резонанс.

Напомню: в Китае при Мао Цзэдуне, да и после него имел место вброс информации о том, что Ленин якобы хотел вернуть Китаю Дальний Восток, то есть Приамурье и Приморье. На самом деле нигде в собраниях сочинений Ленина ни о чем подобном не говорится, ничего, конечно, возвращать не собирались.

Возможна и другая причина: действительно обе стороны во время переговоров, скорее всего, на неофициальном уровне поднимали эту тему.

Как, например, большой друг Советского Союза президент Финляндии Урхо Кекконен в 60-е годы во время встреч с Брежневым поднимал тему возвращении Финляндии утраченных ею территорий в 1940–1944 годах. Дальше неофициальных разговоров дело тогда не пошло.

Неофициальные обсуждения разных тем в дипломатии практикуются, там могут подниматься самые неожиданные вопросы, но это не означает, что они к чему-то конкретному приведут.

Так и здесь. Я, к слову, в своих статьях неоднократно отмечал, что любые подвижки в так называемом курильском вопросе могут иметь для России просто катастрофические последствия.

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