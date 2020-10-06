Почему экологи хранят молчание по ситуации на Камчатке

В том, что у побережья Камчатки развивается самая настоящая экологическая катастрофа, сомнений на сегодняшний день ни у кого нет. Однако точной и исчерпывающей информации о происходящем на тихоокеанских пляжах до сих пор не поступало.

Когда сервис данных о морских судах MarineTraffic сообщил о замеченных в акватории Тихого океана сразу двух российских танкеров, журналист "Правды.Ру" обратился за комментарием к экологу Александру Колотову.

Как оказалось, с его слов, экологи пока предпочитают от оценок воздерживаться.

— Мы это обсуждаем. Пока сошлись на том, что сначала дождёмся какой-то информации, потому что выводов сделать сейчас не можем — данных не хватает. Пока на основе того, что есть, мы можем только строить предположения.

Поэтому мы, наша коалиция, сейчас ни с какими заявлениями не выступаем.

Я читал, что, кроме этих танкеров, есть еще полигон, где хранится ракетное топливо. Есть мнение, его власти Камчатского края озвучили, что, возможно, это сейсмическая активность повлияла, это тоже произошли тектонические сдвиги, и что-то вышло наружу.

Сейчас уже есть огромное количество версий. А сколько их ещё будет… Я думаю, очень много. Ведь конкретики нет.

Я, например, до сих пор жду, когда же будут результаты анализов, которые должны были быть еще утром понедельника. Отправлены 250 килограмм образцов проб в Москву, потому что только в Москве есть только лаборатория, которая может оперативно проанализировать.

Пока никто не говорит о том, что московская лаборатория поставила свои результаты. На Камчатке в лаборатории нашли только превышение норм по фенолу. И всё. Явно, что не из-за фенола такие химические ожоги. Поэтому здесь, конечно, посмотреть на результаты анализов московской лаборатории, если их, конечно, не засекретят.