В районе экологической катастрофы на Камчатке замечены два танкера

Рядом с местом экологической катастрофы на Камчатке в воскресенье были замечены два российских танкера.

Об этом свидетельствуют материалы базы данных морских судов MarineTraffic.

"Первый из них — Prisco Alfa — для перевозки химикатов и нефтепродуктов следовал из Петропавловска-Камчатского во Владивосток. Однако прямо сейчас, согласно морской базе, он почему-то поменял пункт назначения. Возможно, как раз из-за экологического бедствия на берегах Камчатки", -передает портал Life. ru.

Как следует из данных на сайте MarineTraffic, Prisco Alfa направляется в Находку, где располагается российская компания Prisco Tankers — владелец танкера. У которой, кстати, имеется лицензия на перевозку не только нефтепродуктов, но и других опасных грузов. В том числе токсичных веществ.

Второе российское судно, которое находилось возле берегов Камчатки, - нефтеналивной танкер Belogorsk,принадлежащий компании Price CO LTD. Оно стояло на якоре между Беринговым морем и Тихим океаном. В настоящее время движется в юго-западном направлении.

Напомним, что СК РФ проводит проверку по факту загрязнения воды в районе Халактырского пляжа, где было обнаружено множество погибших морских животных.

По предварительным данным, виной всему — утечка нефтепродуктов, содержащих фенол, из коммерческого танкера.

Что будут делать власти

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов:

Видео © Instagram / vv_solodov

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