Горсуд Петрозаводска приговорил историка Юрия Дмитриева, обвинявшегося в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, к 3,5 годам колонии строгого режима.
Сам подсудимый вину не признал. А его адвокат Виктор Ануфриев заявил, что Дмитриев, учитывая время пребывания в СИЗО, может выйти на свободу уже в сентябре 2020 года.
Напомним, что на протяжении всего времени, пока шло следствие, дело в отношении руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" называли "заказным", "сфабрикованным" и "политизированным".
Почему? Чем так интересен Юрий Дмитриев, что о нем сегодня пишут почти все западные СМИ и — тоже все — представляют его "жертвой режима", старательно не замечая фактов, которые стали основанием заключения его под стражу?
Своим мнением по этим вопросам с журналистом "Правды.Ру" поделился адвокат Дмитрий Аграновский.
Юрий Дмитриев — это известный диссидент, активный деятель пятой колонны США. Грубо говоря, это их человек, их агент, он важен им.
Я не говорю, что он состоит на зарплате, хотя и это не исключено. Он — часть американской агентуры. И, естественно, американская пропагандистская машина, которая здесь, в России, весьма влиятельна и имеет огромные возможности для того, чтобы информационно поддерживать нужных ей людей, вступилась за Дмитриева.
Кстати, как и мы на Западе это делали в советское время, и делаем сейчас. Ничего удивительного. Мы поддерживаем своих агентов, они — своих.
Вся шумиха вокруг следствия и процесса, конечно, носит заказной характер. Повторюсь — ничего необычного здесь нет. Это нормальная практика.
А что касается каких-то "склонностей" — тоже не секрет, что спецслужбы стараются именно таких людей вербовать, потому что ими легче управлять.
Но это я вообще говорю, абстрактно, не применительно к этому делу, поскольку полной информацией по нему не владею.
А что касается поддержки со стороны Пятой колонны… Там все по правилам организовано. Признаюсь, я сам участвовал в похожих делах, не связанных с обвинением в педофилии, конечно. Относительно похожих.
Например, Болотное дело — там были и левые, и вполне патриотические ребята. Но ставка была сделана на "левых" для раскачивания ситуации в стране. Все же, наверное, еще помнят, насколько мощное информационное сопровождение шло по всему миру.
У них — западных кураторов так называемой оппозиции — очень большие возможности для информационной поддержки. Вот и все.
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