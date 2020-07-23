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Почему человек, обвиняемый в педофилии, вдруг стал "жертвой режима"

Экспертное мнение

Горсуд Петрозаводска приговорил историка Юрия Дмитриева, обвинявшегося в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, к 3,5 годам колонии строгого режима.

Сам подсудимый вину не признал. А его адвокат Виктор Ануфриев заявил, что Дмитриев, учитывая время пребывания в СИЗО, может выйти на свободу уже в сентябре 2020 года.

Напомним, что на протяжении всего времени, пока шло следствие, дело в отношении руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" называли "заказным", "сфабрикованным" и "политизированным".

Почему? Чем так интересен Юрий Дмитриев, что о нем сегодня пишут почти все западные СМИ и — тоже все — представляют его "жертвой режима", старательно не замечая фактов, которые стали основанием заключения его под стражу?

Своим мнением по этим вопросам с журналистом "Правды.Ру" поделился адвокат Дмитрий Аграновский.

Юрий Дмитриев — это известный диссидент, активный деятель пятой колонны США. Грубо говоря, это их человек, их агент, он важен им.

Я не говорю, что он состоит на зарплате, хотя и это не исключено. Он — часть американской агентуры. И, естественно, американская пропагандистская машина, которая здесь, в России, весьма влиятельна и имеет огромные возможности для того, чтобы информационно поддерживать нужных ей людей, вступилась за Дмитриева.

Кстати, как и мы на Западе это делали в советское время, и делаем сейчас. Ничего удивительного. Мы поддерживаем своих агентов, они — своих.

Вся шумиха вокруг следствия и процесса, конечно, носит заказной характер. Повторюсь — ничего необычного здесь нет. Это нормальная практика.

А что касается каких-то "склонностей" — тоже не секрет, что спецслужбы стараются именно таких людей вербовать, потому что ими легче управлять.

Но это я вообще говорю, абстрактно, не применительно к этому делу, поскольку полной информацией по нему не владею.

А что касается поддержки со стороны Пятой колонны… Там все по правилам организовано. Признаюсь, я сам участвовал в похожих делах, не связанных с обвинением в педофилии, конечно. Относительно похожих.

Например, Болотное дело — там были и левые, и вполне патриотические ребята. Но ставка была сделана на "левых" для раскачивания ситуации в стране. Все же, наверное, еще помнят, насколько мощное информационное сопровождение шло по всему миру.

  • Там буквально каждый наш чих транслировался и в российских, и в мировых СМИ.

У них — западных кураторов так называемой оппозиции — очень большие возможности для информационной поддержки. Вот и все.

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