Суд огласит приговор историку Дмитриеву, обвиняемому в педофилии

Сегодня, 22 июля, в Петрозаводске будет поставлена точка в деле историка Юрия Дмитриева, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

В западной прессе с подачи "либеральной оппозиции России" дело это уже названо "сфальсифицированным" и "абсолютно политическим".

Хотя приговор суда еще не зачитан, уже появились публикации, — например, в ВВС, — в которых говорится, что историка "судят за документирование сталинских преступлений против личности".

Виктор Ануфриев, адвокат Дмитриева, заявил на пресс-конференции, что его клиент не сделал ничего плохого и что "его судят и держат под стражей по сфабрикованным обвинениям".

Reuters сегодня пишет:

"Правозащитные группы и другие сторонники Дмитриева считают, что дело политически мотивировано и что Дмитриев был нацелен на свою работу по разоблачению государственных репрессий, имевших место при диктаторе Иосифе Сталине в 1937-38 годах. Они говорят, что его работа больше не приветствуется в современной России, где доминирующим государственным нарративом является великая нация, поднимающаяся с колен. После распада СССР Дмитриев обнаружил в Сандармохском лесу на северо-западе России братскую могилу с тысячами тел времен сталинского террора. Он работал над опознанием отдельных жертв. Кремль заявил, что не имеет отношения к этому делу. На вопрос о том, движет ли им политика, государственные обвинители ответили, что это основано на реальных доказательствах. Европейский Союз заявил, что обвинения против Дмитриева сомнительны, и правозащитники агитировали за освобождение Дмитриева с тех пор, как он был арестован в 2016 году по обвинению в детской порнографии, также связанной с его приемной дочерью.

А вот что рассказывала об обстоятельствах ареста Юрия Дмитриева в декабре 2016 года "Правда.Ру".

Очередной правозащитник арестован за педофилию

Председатель регионального отделения правозащитного центра "Мемориал" 60-летний Юрий Дмитриев был арестован по решению Петрозаводского городского суда по обвинению в изготовлении порнографических материалов с участием приемной дочери.

Судья Эдуард Новоселов удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении Дмитриева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 13 февраля 2017 года включительно", — сказал судья Новоселов.

По словам судьи, правозащитнику предъявлено обвинение по ч. 2 статьи "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов", которая предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

"Дмитриев обвиняется в фотосъемке не достигшей 14-летнего возраста приемной дочери 2005 года рождения в целях изготовления порнографических материалов в период с 1 марта 2012 по 28 сентября 2015 года на территории города Петрозаводска", — отметил судья.

Задержан сотрудниками полиции Дмитриев был утром 13 декабря. В зале суда он заявил, что с предъявленным обвинением не согласен и вину свою не признает, так как "никаких противозаконных действий в отношении ребенка не совершал".

Напомним, аналогичное обвинение недавно было предъявлено и более известному правозащитнику — известному "борцу с СССР и Россией", почти иконе правозащитного движения Владимиру Буковскому. Причем обвиняет его в педофилии не российское, а британское правосудие.

Судебный процесс над известным советским диссидентом начался в высоком суде Кембриджа 12 декабря 2016 года. На суд 74-летнего Буковского доставили в инвалидном кресле.

Британская прокуратура обвиняет его в изготовлении и хранении детской порнографии. Отметим, что, согласно британскому законодательству, под "изготовлением" понимается и скачивание соответствующих изображений из интернета на жесткий диск компьютера. Именно за добывание подобных материалов и их хранение в своем компьютере обвиняют Буковского британцы.

О начале этого процесса уже написали все ведущие западные СМИ. Предполагалось, что разбирательство займет не более пяти дней, однако 14 декабря суд был отложен на начал января 2017 года " в связи с пневмонией", неожиданно обнаружившейся у престарелого любителя "клубничных фотографий".

Сам Буковский свою вину отрицает, заявляя, что все материалы ему "подкинуло ФСБ" прямо в компьютер по указанию Путина, действуя заодно вместе со спецслужбами Британии. Однако, как уже заявила британская криминалистическая экспертиза, ничто не свидетельствует о том, что непристойные изображения детей были размещены на компьютерах посылками извне.

Всего на дисках двух компьютеров Буковского были обнаружены около двадцати тысяч фото и видео с непристойными изображениями несовершеннолетних — с детской порнографией. На некоторых из материалов, обнаруженных на компьютерах Буковского, изображены совсем дети. Причем, на большей части фотографий изображены мальчики.

В суде Буковский неожиданно заявил, что собирание таких фотографий для него — хобби, примерно как коллекционирование марок. Однако несколько ранее Буковский, обвиняя российские спецслужбы в атаке на его компьютер, заявлял следующее:

"Неугодных персон российские спецслужбы пытаются обвинить в педофилии по особому плану. Я их хорошо знаю. Они не хотят меня убить, потому что я и без того умираю. Они хотят убить мою репутацию. Свести историю моей многолетней борьбы к гнусным обвинениям".

Почему же обвинения, после проведенных экспертиз, ему предъявили все-таки британские прокуроры, Буковский не уточняет.