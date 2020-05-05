"Аэропорт" согласен с МАК: год назад самолет сгорел из-за ошибки пилота

В годовщину трагедии самолета Superjet 100 в Шереметьево Денис Евдокимов, командир его экипажа, впервые с момента роковой посадки, дал интервью.

Летчик уверен, что не все обстоятельства случившегося приняты во внимание следствием, и настаивает на более тщательном расследовании.

Так что же произошло год назад, 5 мая 2019 года в небе над столицей?

"Правде.Ру" очень коротко рассказал Виктор Горбачев, генеральный директор ассоциации "Аэропорт".

О результатах расследования уже сообщалось Межгосударственным авиационным комитетом. Это ошибка пилота. К сожалению, это так. Человеческий фактор. Никуда не денешься. С вероятностью в 98% это было понятно с самого начала.

А как же молния?

Никак. Вывод МАК однозначен — это ошибка пилота.

А чем там была ошибка?

Ошибка при посадке. Помните, он сел, подпрыгнул, потом опять сел и разломился.

Это была именно его, пилота, вина, что вот так он сел?