В годовщину трагедии самолета Superjet 100 в Шереметьево Денис Евдокимов, командир его экипажа, впервые с момента роковой посадки, дал интервью.
Летчик уверен, что не все обстоятельства случившегося приняты во внимание следствием, и настаивает на более тщательном расследовании.
"Правде.Ру" очень коротко рассказал Виктор Горбачев, генеральный директор ассоциации "Аэропорт".
О результатах расследования уже сообщалось Межгосударственным авиационным комитетом. Это ошибка пилота. К сожалению, это так. Человеческий фактор. Никуда не денешься. С вероятностью в 98% это было понятно с самого начала.
Никак. Вывод МАК однозначен — это ошибка пилота.
Ошибка при посадке. Помните, он сел, подпрыгнул, потом опять сел и разломился.
Да, была самая первая и грубая ошибка — первая посадка. Иных причин того, что самолет сгорел нет.
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