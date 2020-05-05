В годовщину трагедии в Шереметьеве пилот рассказал свою версию событий

Денис Евдокимов, командир экипажа самолета Sukhoi Superjet -100, который сгорелровно год назад, 5 мая 2019-го, в столичном аэропорту Шереметьево, заявил, что намерен добиваться установления всех причин трагедии.

Об этом он рассказал в своем первом после катастрофы интервью "Ленте.ру".

Ничто беды не предвещало

По словам пилота, погода в тот день, ставший роковым, не была необычной, а попадание молнии в самолет — нередкое явление и, чаще всего, никаких нарушений систем самолета не вызывает.

"Сбрасывать топливо было нельзя"

По словам командира воздушного судна, решение не сбрасывать топливо над аэропортом было принято им из-за опасений потерять контроль над самолетом и невозможности им управлять.

Но как бы там ни было, а ответа на вопрос: почему сгорел самолет и погиб 41 человек из 78 находившихся на борту, до сих пор нет.

Единственным обвиняемым является Денис Евдокимов.

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