"Поменять Украину на Сирию": чего хотят от Путина Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль

Издание The New Yorker опубликовало статью, в которой утверждается, что якобы официальные лица Израиля, ОАЭ и Саудовской Аравии обратились к Трампу с просьбой заключить "большую сделку" с Россией.

Ее суть заключается в том, что Штаты должны снять санкции с России за действия в Украине в обмен на то, что Путин выведет из Сирии иранские силы. На этом настаивали, как утверждает журналист Адам Энтус, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид, а также другие чиновники из ОАЭ, Израиля и Саудовской Аравии.

Тема налаживания отношений с Москвой поднималась представителями восточных государств не один раз на неофициальных встречах с американскими чиновниками и политиками. Если бы к власти пришла Хиллари Клинтон, то такой вариант развития событий не был возможен. Но Трамп обещал другой подход, пишет Энтус, ссылаясь на свои источники.

Насколько выгодна "сделка" для стран Персидского залива, и правдоподобна ли версия о том, что Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль действительно обращались к США с такой просьбой, "Правда.Ру" решила узнать у израильского эксперта Якова Кедми. По его мнению, статья автора The New Yorker больше напоминает подборку слухов.

"Это пишет человек, который где-то что-то слышал, но ничего не понимает ни в Ближнем Востоке, ни в России, ни в Америке, ни на Украине. Собрал всякого рода слухи через третьи руки и что-то сварганил. Это типичная американская журналистская глупость. То, что часть арабских, американских и российских кругов видели неконструктивные санкции Штатов против России, это и так всем ясно", — рассказал "Правде.Ру" Кедми.

"Считать, что вообще есть какой-то вариант обмена с Россией — это полная неграмотность на грани невежества. Опасения по поводу присутствия иранских войск на территории Сирии появились совсем недавно, а не тогда, когда Трамп пришел к власти. К тому же, проиранские формирования помогали и очень серьезно американской армии", — поделился своим мнением с "Правдой.Ру" политолог.

"О том, что иранцы должны покинуть Сирию говорили в правительстве страны. Руководство Сирии заявило совершенно четко, что по окончанию военных действий все иностранные войска, кроме российских, должны покинуть Сирию", — пояснил Кедми.

"Возможно, сама статья не имеет никакого смысла. Еще во время предвыборной компании Трамп задал вопрос: "А что делают США в Сирии?" То есть, он не ждал этого умного журналиста из "Нью-Йоркера" и не делал это в качестве исполнения своих обязанностей "российского агента". Россия не понимает, как и многие другие, какие интересы у США в Сирии. Но, возможно, для того, чтобы вывести американские войска из Сирии более интеллигентно, уход Штатов могут привязать к сделке о выводе иранской армии", — считает эксперт.