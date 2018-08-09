Почему ЦИК стал продвигать референдум

Элла Памфилова - это "черный лебедь" системы или она двигает референдум по пенсионной реформе по указанию Путина? Читайте комментарий Виталия Коровина.

Центризбирком Российской Федерации (ЦИК) одобрил вопросы референдума по пенсионной реформе сразу у трех инициативных групп. Ранее "Правда.Ру" уже писала об этом. Заявки подали КПРФ, инициативная группа под патронажем кандидата в мэры Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"), а также активисты из Подмосковья — "Общероссийский союз общественных организаций по работе с многодетными семьями".

Вопросы групп мало отличаются друг от друга. "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?" — так звучит, например, вопрос от партии "Справедливая Россия".

Ситуацию для "Правды.Ру" прокомментировал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

— ЦИК в среду одобрил вопросы сразу трех инициативных групп для референдума о повышении пенсионного возраста. Как Вы считаете — референдуму быть?

— истема проведения референдумов в России такова, что их практически невозможно провести, если нет разрешения на его проведение сверху. Состоится волеизъявления народа лишь в одном случае — если разрешит президент Владимир Путин. Если же вопрос о проведении референдума затянется, это будет означать, что глава государства выступил против.

По моему мнению, референдум должен состояться, и его итоги очевидны. Дело в том, что россияне ожидали от власти не этого — не за повышение пенсионного возраста они голосовали на прошлых выборах президента. Поэтому мы на сегодняшний день и наблюдаем такое стремительное падение рейтингов доверия населения к власти. Но исправить все еще не поздно, если захотеть.

Патриотический курс внешней политики, который правительство проводило в последние годы, может быть в одночасье перечеркнут одним единственным законом о повышении пенсионного возраста. Я думаю, что мы находимся на пороге исторического перелома, и референдум этот, если ему будет суждено состояться, сыграет гораздо большую роль, нежели мы думаем.

— Как Вы считаете, Элла Памфилова - это "черный лебедь" системы или она продвигает референдум по указанию Путина?

— Элла Памфилова и глазом не моргнет без ведома главного начальника. Сейчас не девяностые годы, когда было больше свобод. Различные институты власти тогда брали на себя ответственность, принимали решения, могли продавить тот или иной закон.

Эти времена давно позади, нынешние олигархи давным-давно адаптировались. Народ кормят патриотизмом, а сами спокойно зарабатывают деньги. Все было хорошо, до тех пор, пока они не перешли черту дозволенности. Они ощутили всевластие, уверились в эффективности системы, решили, что с народом можно делать что угодно — как угодно издеваться, вводить налоги, повышать их.

Это, как в сказке про Чипполино — верховный царь там начал вводить налоги на воздух, на воду, на дождь. Вот и мы находимся сейчас в такой же ситуации. Народ питается святым духом патриотизма, а власть считает, что с ним и дальше можно делать все, что угодно.

Как сообщала "Правда.Ру" сразу в нескольких крупных телеграмм-каналах, посвящённых российской политике, появилась информация о новом «темнике» по поводу пенсионной реформы. Естественно, что в рамках озвученных тезисов, указывается и на правильность и необходимость этой реформы, и на то, что референдум, который пытаются организовать по данному вопросу оппозиционные политические силы - это фикция, он не состоится, и сторонников у него не так много.

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