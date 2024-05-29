На Солнце произошла новая вспышка

0:50 Your browser does not support the audio element. Эврика

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) Сергей Богачёв рассказал РИА Новости о новом явлении на Солнце. Он сообщил, что в активной области произошёл второй взрыв высшего балла, как и два дня назад.

Фото: NASA is licensed under public domain

По словам учёного, это событие не является "гиперсильным", однако две вспышки высшего балла вызвали у исследователей "почти шоковое состояние". Богачёв также отметил, что влияние на Землю будет минимальным, но в субботу или воскресенье можно ожидать магнитную бурю.

Метеозависимым людям рекомендуется снизить активность и больше находиться на воздухе, но в тени: аномальная жара в сочетании с магнитным возмущением может быть опасна для здоровья.