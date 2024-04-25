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Как правильно установить SSD на компьютер?

SSD: инструкция по установке

1:15
Эврика » Изобретения

В современные компьютеры обычно помимо базовой комплектации для лучшей производительности устанавливают SSD. 

SSD: инструкция по установке
Фото: Flickr by IBM Research is licensed under CC BY-ND 2.0

SSD (Solid State Drive) — твердотельный накопитель, который использует флэш-память и интегральные схемы для постоянного хранения данных. На него обычно ставят операционную систему, а также наиболее важные программы. 

Установка SSD на компьютер предполагает следующие действия:

  • Полностью обесточьте компьютер.
  • Выключите блок питания с помощью кнопки сзади.
  • Разберите корпус ПК, сняв одну панель.
  • Установите SSD в нужное место и закрепите его винтами (крепёж обычно идёт в комплекте с диском).
  • Соедините диск с материнской платой через SATA-кабель, воткнув его в нужный слой на материнской плате.
  • Соедините диск и блок питания.
  • Соберите системник и проведите настройку работы SSD-диска.

Важно помнить, что SSD-диски чувствительны к температуре, поэтому для правильной работы и безопасности таких дисков лучше дополнительно позаботиться о системе охлаждения. 

Стоимость SSD составляет от 5000 до 10000 рублей. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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