Как правильно установить SSD на компьютер?

В современные компьютеры обычно помимо базовой комплектации для лучшей производительности устанавливают SSD.
SSD (Solid State Drive) — твердотельный накопитель, который использует флэш-память и интегральные схемы для постоянного хранения данных. На него обычно ставят операционную систему, а также наиболее важные программы.
Установка SSD на компьютер предполагает следующие действия:
Важно помнить, что SSD-диски чувствительны к температуре, поэтому для правильной работы и безопасности таких дисков лучше дополнительно позаботиться о системе охлаждения.
Стоимость SSD составляет от 5000 до 10000 рублей.
Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.