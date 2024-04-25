Как правильно установить SSD на компьютер?

SSD: инструкция по установке

1:15 Your browser does not support the audio element. Эврика Изобретения

В современные компьютеры обычно помимо базовой комплектации для лучшей производительности устанавливают SSD.

Фото: Flickr by IBM Research is licensed under CC BY-ND 2.0

SSD (Solid State Drive) — твердотельный накопитель, который использует флэш-память и интегральные схемы для постоянного хранения данных. На него обычно ставят операционную систему, а также наиболее важные программы.

Установка SSD на компьютер предполагает следующие действия:

Полностью обесточьте компьютер.

Выключите блок питания с помощью кнопки сзади.

Разберите корпус ПК, сняв одну панель.

Установите SSD в нужное место и закрепите его винтами (крепёж обычно идёт в комплекте с диском).

Соедините диск с материнской платой через SATA-кабель, воткнув его в нужный слой на материнской плате.

Соедините диск и блок питания.

Соберите системник и проведите настройку работы SSD-диска.

Важно помнить, что SSD-диски чувствительны к температуре, поэтому для правильной работы и безопасности таких дисков лучше дополнительно позаботиться о системе охлаждения.

Стоимость SSD составляет от 5000 до 10000 рублей.