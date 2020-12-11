Найден ответ на вопрос: откуда пошли птерозавры

Международная группа ученых из Иберо-американского Агентства по распространению науки и техники (DiCYT) разгадала одну из древнейших загадок палеонтологии, выяснив происхождение птерозавра, летающей рептилии эпохи динозавров.

О проделанной учёными работе рассказывает журнал Nature.

В статье отмечается, что Lagerpetidae — группа крошечных двуногих рептилий-предшественников динозавров, могут быть ближайшими эволюционными родственниками птерозавров, которые были первыми позвоночными существами, которые "покорили воздух".

Авторы исследования выявили сходство в анатомии птероузариев и "Lagerpetidae" на основе исследований компьютерной микротомографии и 3D-реконструкции костных останков представителей обоих видов.

Одним из них является форма внутреннего уха. Они также имеют определенные характеристики мозга, связанные с улучшенными сенсорными способностями, что указывает на то, что это качество развивалось до того, как рассматриваемое животное могло летать.

"Лагерпетиды были более тесно связаны с птерозаврами", — заявил Мартин Экскурра, исследователь аргентинского Музея естественных наук Бернардино Ривадавия в Буэнос-Айресе и ведущий автор исследования.

Он объяснил, что "Lagerpetidae" являются "сестринской группой" птерозавров, поскольку у них был общий предок.

"Признавая эти особенности внутреннего уха и мозжечка, связанные с полетом уже у лагерпетидов, мы можем сделать вывод, что они появились раньше, а затем были использованы птерозаврами для развития активного полета", — добавил он. "Самое удивительное, что лагерпетиды были изучены многими специалистами, и никто не интерпретировал их правильно, — отметил Диего Пол, аргентинский палеонтолог, который не участвовал в исследовании. -Наверняка придется переписать часть своей истории и даже обновить учебники".

По словам участников исследования, это открытие даёт новый вектор для изучения происхождения, специализированной структуры тела и летных возможностей этого вымершего летающего вида, который сосуществовал с динозаврами в течение 150 миллионов лет.