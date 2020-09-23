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Искали средство от COVID, а нашли от нейробластомы

Совместными усилиями российских и американских ученых было обнаружено новое противораковое вещество, которое может помочь в борьбе с нейробластомами - самой распространенной формой рака у детей.

Искали средство от COVID, а нашли от нейробластомы

Финансируемые за счет грантов обеих стран, исследователи из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в Ставрополе и Техасского государственного университета случайно во время тестирования потенциальных методов лечения Covid-19 обнаружили вместо анти-коронавирусных свойств одного из соединений совершенно другое применение этого вещества - оно показало отличный потенциал в борьбе с нейробластомами.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Нейробластома - это распространенный вид рака. Он встречается примерно у одного из 7 тысяч детей и связан с 15% всех смертей из-за детского рака. Наиболее распространен у младенцев. Чаще всего он поражает нервную ткань надпочечников, но может вызвать разрушение в различных местах живота, от шеи до позвоночника.

"Ученые описали синтез вещества, которое поможет человечеству бороться с нейробластомой, одним из самых опасных видов рака", - сообщили в пресс-службе СКФУ. - Первоначально химики пытались получить соединения для борьбы с Ковид-19, однако противораковая активность этих веществ оказалась значительно выше." (цитата ТАСС)

Результаты исследования опубликованы в еженедельном журнале Organic & Biomolecular Chemistry. Эти результаты были получены под руководством ученых Николая Аксенова и Александра Аксенова, согласно разработанному в 2010 году методу, получившему название Аксеновской реакции.

"Реакция основана на введении аминовой группы в ароматическое вещество и является очень перспективной", - говорит профессор Александр Аксенов, один из руководителей исследования.

 Эта разработка, по его словам, имеет большое значение для извлечения таких соединений из доступного сырья. Есть надежда, что это новое вещество позволит ученым обеспечить более эффективное лечение и снизить затраты на него. 

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