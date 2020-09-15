Обнаружена биомолекула, полностью нейтрализующая коронавирус

Специалисты из Университета Питтсбурга в США обнаружили биомолекулу, которая "полностью нейтрализует" коронавирус.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Cell.

Это самый маленький компонент антител к COVID-19, обнаруженный на сегодняшний день. Он используется для производства лекарственного средства, известного как Ab8 — терапевтического и профилактического средства против коронавируса.

"Изолированная биомолекула в 10 раз меньше полноразмерного антитела. Она очень эффективна в предотвращении и лечении инфекции COVID у мышей и хомяков. Антитела большего размера действовали против других инфекционных заболеваний и хорошо переносились, что дает нам надежду, что это может быть эффективным лечением для пациентов с COVID-19 и для защиты тех, у кого никогда не было инфекции и не было иммунитета", — объяснил Джон Меллорс, соавтор исследования.

Кроме того, по словам учёного:

размеры компонента не только увеличивают его диффузионный потенциал в тканях, чтобы лучше нейтрализовать вирус, но и позволяют доставлять препарат альтернативными путями, включая ингаляцию или внутрикожный путь, а не внутривенный;

биомолекула не связывается с клетками человека, что будет представлять собой преимущество, поскольку, как считается, она не будет иметь негативных побочных эффектов для людей.