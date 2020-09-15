Обнаружена биомолекула, полностью нейтрализующая коронавирус

Специалисты из Университета Питтсбурга в США обнаружили биомолекулу, которая "полностью нейтрализует" коронавирус.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Cell.
Это самый маленький компонент антител к COVID-19, обнаруженный на сегодняшний день. Он используется для производства лекарственного средства, известного как Ab8 — терапевтического и профилактического средства против коронавируса.
"Изолированная биомолекула в 10 раз меньше полноразмерного антитела. Она очень эффективна в предотвращении и лечении инфекции COVID у мышей и хомяков.
Антитела большего размера действовали против других инфекционных заболеваний и хорошо переносились, что дает нам надежду, что это может быть эффективным лечением для пациентов с COVID-19 и для защиты тех, у кого никогда не было инфекции и не было иммунитета", — объяснил Джон Меллорс, соавтор исследования.
Кроме того, по словам учёного:
"Пандемия COVID-19 является глобальной проблемой, стоящей перед человечеством, но биомедицинская наука и человеческая изобретательность, вероятно, преодолеют ее […] мы надеемся, что обнаруженные нами антитела будут этому способствовать", — заключил Меллорс.
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