Запланированные NASA мероприятия — на них уже потрачено $ 69 млн для проверки своей способности защитить Землю от приближающегося астероида — могут вызвать первый в истории планеты искусственный метеоритный дождь.
К такому выводу пришли астрономы, ознакомившись с планом проведения "проверочных учений".
Специально разработанный космический аппарат Double Asteroid Redirection test (DART), согласно плану, должен будет врезаться в меньший из двух астероидов Didymos, когда они пройдут в пределах около 6,8 млн миль (примерно 14 млн км — Прим. ред.) от земли осенью 2022 года.
Чтобы отклонить астероид, протаранив его на высоких скоростях.
В результате удара будет взорван материал с поверхности астероида и по крайней мере, небольшое его количество достаточно близко к Земле, которая в конечном итоге будет притянуто к нашей планете.
По мнению д-ра Пола Вигерта, профессора астрономии и физики Университета Западного Онтарио, некоторые из этих материалов могут представлять опасность для будущих космических аппаратов.
По расчетам разработчиков DART, только крошечная часть всего выброшенного материала, известная как эжекта, действительно могла бы пройти через атмосферу за период в тысячи лет. Большая его часть останется в пределах гравитационного притяжения Дидимоса.
Но небольшая часть выброса, биты, движущиеся быстрее всего после удара дротика, могли бы достичь неба Земли и дать ученым возможность увидеть состав астероида.
Когда частицы сгорают, попадая в атмосферу, ученые могут использовать цвет света, который они генерируют, чтобы определить, какие материалы присутствовали.
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