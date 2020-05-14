Астрономы: по милости NASA может пойти искусственный метеоритный дождь

Запланированные NASA мероприятия — на них уже потрачено $ 69 млн для проверки своей способности защитить Землю от приближающегося астероида — могут вызвать первый в истории планеты искусственный метеоритный дождь.

К такому выводу пришли астрономы, ознакомившись с планом проведения "проверочных учений".

В чем суть эксперимента

Специально разработанный космический аппарат Double Asteroid Redirection test (DART), согласно плану, должен будет врезаться в меньший из двух астероидов Didymos, когда они пройдут в пределах около 6,8 млн миль (примерно 14 млн км — Прим. ред.) от земли осенью 2022 года.

Зачем?

Чтобы отклонить астероид, протаранив его на высоких скоростях.

Чего опасаются астрономы?

В результате удара будет взорван материал с поверхности астероида и по крайней мере, небольшое его количество достаточно близко к Земле, которая в конечном итоге будет притянуто к нашей планете.

По мнению д-ра Пола Вигерта, профессора астрономии и физики Университета Западного Онтарио, некоторые из этих материалов могут представлять опасность для будущих космических аппаратов.

В NASA считают иначе

По расчетам разработчиков DART, только крошечная часть всего выброшенного материала, известная как эжекта, действительно могла бы пройти через атмосферу за период в тысячи лет. Большая его часть останется в пределах гравитационного притяжения Дидимоса.

Но небольшая часть выброса, биты, движущиеся быстрее всего после удара дротика, могли бы достичь неба Земли и дать ученым возможность увидеть состав астероида.

Когда частицы сгорают, попадая в атмосферу, ученые могут использовать цвет света, который они генерируют, чтобы определить, какие материалы присутствовали.