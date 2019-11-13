Ученые сфотографировали вьетнамских оленьков, считавшихся вымершими

Чепрачные оленьки (Tragulus versicolor) считались вымершими 15 лет, но в 2018 году учёным удалось не только обнаружить, но и заснять этих животных. Фотографии и отчёт об их поисках исследователи опубликовали в журнале Nature.

Чепрачные оленьки - вид-эндемик, обитающий только на горной цепи Чыонгшон, протянувшейся через Вьетнам, Лаос и Индокитай. Многие виды животных в этом регионе оказались на грани вымирания из-за вторжения человека, сокращения их естественных мест обитания, а главным образом из-за неконтролируемой охоты.

Чепрачные оленьки были впервые описаны в 1910 году, но тогда исследователи даже не смогли определить их конкретное место обитания. Практически никаких свидетельств об этом виде не было до 1990 года, когда их ареал определили точнее. В 2004 году российские исследователи, отметив значительное сокращение лесов в местах обитания оленьков предположили, что вид в лучшем случае находится на грани вымирания, и призвали принять срочные меры для уточнения его популяции и дальнейшей охраны этих животных.

Тем не менее, новых исследований в этой области не проводилось до 2018 года, когда проблемой занялась некоммерческая организация Global Wildlife Conservation. Исследователи опросили несколько десятков жителей трёх провинций Южного Вьетнама и обнаружили, что больше половины из них встречали животное, по описанию похожее на чепрачного оленька. Свидетели также указали на то, что этот вид встречается всё реже. В соответствии с указаниями местных жителей в предполагаемых местах обитания оленьков были установлены камеры. С апреля по июль удалось зафиксировать 208 случаев появления этих редких животных.

Исследователи подчеркнули, что теперь, когда подтверждено, что чепрачные оленьки ещё существуют в природе, необходимо предпринять срочные действия по их дальнейшей охране.