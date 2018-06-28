В июне самая высокая ставка на московском рынке аренды жилья составляет 800 тыс. рублей — за такую сумму сдается квартира в районе Якиманка, сообщает ИНКОМ-Недвижимость.
Лидером июньского рейтинга наиболее дорогостоящих предложений на рынке найма столичного жилья стала 4-комнатная квартира в элитном клубном доме в Погорельском переулке. Лот площадью 210 кв.м с эксклюзивной отделкой и обстановкой от ведущих мировых брендов располагается поблизости от станции метро "Добрынинская".
На втором месте лот со стоимостью аренды 600 тыс. рублей. В башне "Москва" Делового центра на Пресненской набережной сдаются внаем апартаменты площадью 190 кв.м с эксклюзивным интерьером.
В тройке призеров — двухуровневый пентхаус площадью 200 кв.м в элитном доме на Зоологической улице в районе станции метро "Баррикадная" с арендной ставкой 500 тыс. рублей.
Четвертое место июньского рейтинга, составленного компанией ИНКОМ-Недвиимость, занимает квартира площадью в 200 кв.м за 430 тыс. рублей в элитном клубном ЖК "Стольник". Дом расположен на престижной Золотой Миле Москвы, в Малом Левшинском переулке, вблизи станции метро "Кропоткинская".
И, наконец, замыкает ТОП-5 июня двухэтажная меблированная квартира площадью 281 кв.м в клубном доме рядом со станцией метро "Кунцевская", на пересечении Рублевского шоссе и Молодогвардейской улицы рядом с Суворовским парком и набережной Москвы-реки. Цена найма — 420 тыс. рублей, сообщает ИНКОМ-Недвижимость.
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