Аренда самой дорогой квартиры в Москве стоит 800 тыс. руб. в месяц

Жильем с самой высокой арендной ставкой в Москве (800 тыс. руб./месяц) по итогам 2017 года стала квартира на клубном доме в Погорельском переулке, говорится в исследовании департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость.

В нем отмечается, что в топе-5 самых высоких арендных ставок по Москве в конце 2017 года на 2, 3 и 4 местах находятся соответственно квартиры в элитном ЖК на Краснопролетарской улице (600 тыс. руб./месяц), в доме на улице Остоженка (550 тыс. руб./месяц) и в элитном ЖК в Хилковом переулке (500 тыс. руб./месяц).

Замыкается рейтинг квартира в клубном доме категории "люкс", который расположен в Малом Левшинском переулке, стоимость арендной ставки за месяц — 480 тыс. руб., добавляется в исследовании.