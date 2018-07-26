Жилье премиум-класса в Лондоне дешевеет

Средние цены на рынке премиальной жилой недвижимости Лондона немного снизились во 2-м квартале 2018 года, соощает компания Savills. Тем не менее, отдельные объекты демонстрировали абсолютно разную динамику цен.

Как отмечают эксперты, на рынке жилья премиум-класса Лондона цены достигли пика в середине 2014 года. Позднее они начали падение после реформы гербового сбора в 2014 году и дальнейшего голосования по Brexit.

Тем не менее сейчас обозначились первые признаки того, что стоимость самых лучших премиальных объектов уже достигла нижнего предела, подчеркивают аналитики.

По данным Savills, цены на жилую недвижимости премиум-класса в самых дорогих центральных районах Лондона снизились на 17,6% по сравнению с пиком 2014 года и на 3,8% за последний год.

По словам директора департамента исследований рынка жилой недвижимости Savills Лусиана Кука, сегодня расположение является второстепенным фактором, влияющим на изменение цен. Исключением является район Мэрилебон, который явно выделяется на фоне других внутренних рынков. Цены в районе Мэрилебон снижались медленнее, чем в среднем по Лондону.

2 квартал 2018 г. Изменение цен за квартал Изменение цен за год Изменение цен с момента пика в 2014 г. Жилая недвижимость премиум-класса центра Лондона -0,9% -3,8% -17,6% Жилая недвижимость премиум-класса других районов Лондона -0,9% -4,1% -7,3%

В исследовании Savills говорится, что стоимость домов георгианской эпохи продемонстрировала падение на 15,6%. Цены на объекты эдвардианской эпохи снизились на 23,3% с 2014 года. Дома, построенные после 2010 года, упали в цене на 11,5% относительно середины 2014 года.

Для сравнения, стоимость домов, возведенных в предыдущие 10 лет, снизилась на 17,4%, так как вкусы и предпочтения покупателей значительно изменились, подчеркивают эксперты.

Как ранее писала "Правда.Ру", в других районах Лондона стоимость недвижимости премиум-класса изменилась меньше. Здесь цены в среднем на 6,5% ниже, чем в сентябре 2014 года. За последние 12 месяцев они снизились на 3,9%.