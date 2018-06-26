В первом полугодии 2018 года в Московском регионе объем ввода качественной складской недвижимости упал на 44%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 175 тыс. кв.м, сообщает компания Knight Frank.
Тем не менее, по прогнозам аналитиков, к концу текущего года объем введенных качественных складских площадей в Московском регионе превысит показатели прошлого года на 40-55% и составит около 800-900 тыс. кв.м.
Более половины нового предложения будет построено для конечного потребителя. По данным Knight Frank, в настоящее время общий объем предложения складских помещений в Московском регионе достиг 13,5 млн кв.м.
На фоне стабильно высокого спроса на готовые складские площади и умеренного ввода спекулятивных проектов доля вакантных площадей продолжит постепенно снижаться и к концу 2018 года закрепится на уровне 5-5,5%.
Средневзвешенная ставка аренды на качественную складскую недвижимость составила 3,6 тыс. руб. за 1 кв.м без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей, отмечают эксперты.
Во II полугодии 2018 года, впервые за долгое время, аналитики Knight Frank прогнозируют небольшое увеличение арендных ставок.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
По его мнению, неопознанный летающий объект движется к Земле и станет причиной неминуемого конца света.
Людмила Улицкая считает, что Россия отстала от Европы на несколько веков, а нынешняя государственная политика обязательно превратит ее в страну варваров.
Как связана "Прямая линия" президента России с его попыткой наставить опытных людей из правительства на путь истинный? И будет ли эта линия доведена до конца?
Европейские СМИ возвращаются к теме Крымского моста регулярно. Эта тема не сходит со страниц многих изданий, анализирующих ситуацию снова и снова.