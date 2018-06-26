Ввод складов в Московском регионе сократился наполовину

В первом полугодии 2018 года в Московском регионе объем ввода качественной складской недвижимости упал на 44%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 175 тыс. кв.м, сообщает компания Knight Frank.

Тем не менее, по прогнозам аналитиков, к концу текущего года объем введенных качественных складских площадей в Московском регионе превысит показатели прошлого года на 40-55% и составит около 800-900 тыс. кв.м.

Более половины нового предложения будет построено для конечного потребителя. По данным Knight Frank, в настоящее время общий объем предложения складских помещений в Московском регионе достиг 13,5 млн кв.м.

На фоне стабильно высокого спроса на готовые складские площади и умеренного ввода спекулятивных проектов доля вакантных площадей продолжит постепенно снижаться и к концу 2018 года закрепится на уровне 5-5,5%.

Средневзвешенная ставка аренды на качественную складскую недвижимость составила 3,6 тыс. руб. за 1 кв.м без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей, отмечают эксперты.

Во II полугодии 2018 года, впервые за долгое время, аналитики Knight Frank прогнозируют небольшое увеличение арендных ставок.