Канатные дороги станут общественным транспортом Москвы

Канатные дороги станут частью транспортной системы Москвы, сообщает агентство РИА-Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента экономической политики и развития.

"Современная канатная дорога может стать общественным транспортом в столице уже через три года", - приводятся в материалах слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Как говорится в сообщении пресс-службы городского департамента, Канатную дорогу между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал" могут построить компании BPS International и Doppelmayr Seilbahnen GmbH на принципах государственно-частного партнерства с объемом инвестиций в 4 миллиарда рублей.

Отмечается, что при этом город не будет участвовать в финансировании проекта, однако канатная дорога будет принадлежать городу, а инвестор получит возможность эксплуатировать ее в течение 22 лет. В случае успеха компании также могут разместить производства компонентов канатных транспортных систем в Москве.

Новый вид транспорта соединит районы, разделенные Химкинским водохранилищем, сократит время пассажиров в пути с 45 минут до 7, уменьшит нагрузку на Замоскворецкую и Таганско-Краснопресненскую линии метро, на наземный общественный транспорт. Прогнозируемый пассажиропоток - до 19 тысяч человек в сутки, отмечается в сообщении.