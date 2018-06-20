Участок Рижского направления Московской железной дороги от платформы Павшино до Рублево-Архангельского будет реконструирован, заявил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По словам заммэра, в настоящее время рассматривается возможность строительства крупного транспортно-пересадочного узла в Рублево-Архангельском. Он объединит новую перспективную линию метро, а также железнодорожную ветку.
Для этого планируется реконструировать участок железной дороги от платформы Павшино до будущего ТПУ, отметил Марат Хуснуллин.
Глава стройкомплекса добавил, что параллельно с этим разрабатывается градостроительная документация на строительство новой линии метро от станции "Шелепиха" в сторону Рублево-Архангельского.
Как подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, стоимость строительства и такие условия, как возможное привлечение инвестора, будут рассматриваться после разработки всей проектной документации.
Ранее сообщалось, что при строительстве Большой кольцевой линии метро закладывается возможность "проходки" новых радиальных направлений.
В перспективе развитие получат Рублево-Архангельская линия. Она возьмет начало от станции Большого кольца "Улица Народного ополчения", а также новая линия на присоединенной территории от станции "Улица новаторов" до Троицка через Коммунарку.
На территории Рублево-Архангельского района городские власти планируют строительство больших объемов недвижимости, как жилой, так и коммерческой.
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