Сокольническую линию метро продлят до Бутово

Новая станция на Сокольнической линии метро в Новой Москве может появиться через шесть лет, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам заммэра, принято решение о строительстве дополнительной станции метро на Сокольнической линии в Новой Москве, после станции "Столбово". "В течение года мы подготовим градостроительную документацию для ее возведения", — отметил М. Хуснуллин.

По его словам, нормативный срок строительства новой станции составляет пять-шесть лет, однако сроки строительства могут быть сокращены. "Станция будет носить название "Новомосковская". Сегодня подобран участок для ее размещения", - подчеркнул М. Хуснуллин.

Сообщается, что станция появится на земле, которая сегодня принадлежит девелоперу, возводящему там жилье. "Девелопер передаст земельный участок городу для строительства станции", — отметил глава стройкомплекса.

Он подчеркнул, что эта станция также будет располагаться в непосредственной близости от района "Бутово". "Фактически жители района "Бутово" получат в шаговой доступности еще одну станцию", — добавил Марат Хуснуллин.