Новая станция на Сокольнической линии метро в Новой Москве может появиться через шесть лет, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По словам заммэра, принято решение о строительстве дополнительной станции метро на Сокольнической линии в Новой Москве, после станции "Столбово". "В течение года мы подготовим градостроительную документацию для ее возведения", — отметил М. Хуснуллин.
По его словам, нормативный срок строительства новой станции составляет пять-шесть лет, однако сроки строительства могут быть сокращены. "Станция будет носить название "Новомосковская". Сегодня подобран участок для ее размещения", - подчеркнул М. Хуснуллин.
Сообщается, что станция появится на земле, которая сегодня принадлежит девелоперу, возводящему там жилье. "Девелопер передаст земельный участок городу для строительства станции", — отметил глава стройкомплекса.
Он подчеркнул, что эта станция также будет располагаться в непосредственной близости от района "Бутово". "Фактически жители района "Бутово" получат в шаговой доступности еще одну станцию", — добавил Марат Хуснуллин.
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