Самые доступные апартаменты на "вторичке" Москвы - в СВАО

Минимальный уровень цен на апартаменты на вторичном рынке жилья в Москве зафиксирован в СВАО. По данным компании "НДВ-Супермаркет недвижимости", в Ярославском районе представлены апартаменты площадью 38 кв.м в типовом 23-этажном доме за 4,3 млн рублей.

В сегменте строящихся апартаментов наиболее привлекательное по стоимости предложение также сосредоточено в СВАО (район Северный). Здесь реализуется апарт-комплекс Nord, который предлагает покупателям варианты за 2 млн рублей, сообщает "НДВ-Супермаркет недвижимости".

По мнению аналитиков, интерес застройщиков к проектам с апартаментами принес свои плоды, и вторичный рынок активно пополняется данным предложением. Доля в общей структуре — не более 4%, однако это хороший показатель с учетом насыщенности и разнообразия рынка.

Покупатели, рассматривающие готовые апартаменты, сейчас могут ориентироваться на ценник от 4,3 млн рублей, однако эта планка непостоянна. Минимальный уровень изменится вместе с выходом компактных апартаментов-студий с более удаленной локацией.

Эксперты также изучили минимальную стоимость предложения в зависимости от округа. В САО самые доступные апартаменты в готовом фонде можно приобрести за 4,5 млн рублей. Собственник предлагает вариант площадью около 31 кв.м на седьмом этаже восьмиэтажного монолитного дома в районе Западное Дегунино. Примерно в том же ценнике — до 5 млн рублей — можно рассмотреть варианты неподалеку от Химкинского водохранилища. Продавец просит 4,8 млн рублей за 26 метров площади.

Тройку округов с минимальными значениями замыкает ЮАО — самое доступное предложение здесь выставлено за 5,7 млн рублей. У покупателя есть возможность приобрести вариант площадью 31 кв.м на седьмом этаже восьмиэтажного дома, расположенного в районе Орехово-Борисово Южное, отмечает "НДВ-Супермаркет недвижимости".