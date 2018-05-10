Предстоящий чемпионат мира по футболу (ЧМ-2018) не дал толчок вторичному рынку жилья в российских городах, где будут проходить матчи, пишет газета "Коммерсант". Аналитики, напротив, зафиксировали снижение стоимости за четыре последних года.
Больше всего — на 8,8% — квартиры подешевели в Саранске. В столице Мордовии с конца 2013 года по март 2018 года стоимость жилья на вторичном рынке сократилась на 8,8%, до 47,5 тыс. руб. за 1 кв.м, в Екатеринбурге — на 5%, до 70,96 тыс. руб. за 1 кв.м, отмечает газета.
В Волгограде снижение цены жилья и на первичном, и на вторичном рынках за последние четыре года составило примерно 15%. По данным аналитиков, если в 2014 году средняя цена на вторичном рынке жилья в городе составляла 62,3 тыс. руб. за 1 кв.м, то в марте 2018 года снизилась до 58,2 тыс. руб. за 1 кв.м.
Из всех российских городов, принимающих матчи ЧМ-2018, с конца 2013 года к марту 2018 года цены на жилье на вторичном рынке существенно увеличились только в Сочи (на 19,6%, до 103,15 тыс. руб. за 1 кв.м), Санкт-Петербурге (на 17,5%, до 115,44 тыс. руб. за 1 кв.м) и Казани (на 15,5%, до 70,53 тыс. руб. за 1 кв.м).
Как сообщает "Коммерсант", незначительный рост за этот же период зафиксирован в Москве — на 4,4%, до 191,68 тыс. руб. за 1 кв.м — и Калининграде — на 1,8%, до 56,28 тыс. руб. за 1 кв.м.
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