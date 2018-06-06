Глава Минстроя России Владимир Якушев избран председателем Наблюдательного совета ФАУ "Главгосэкспертиза России", говорится в пресс-релизе министерства.
Сообщается, что кандидатура министра была поддержана членами совета единогласно на заседании, которое прошло в ведомстве 5 июня.
На заседании обсуждались основные направления развития Главгосэкспертизы России и института строительной экспертизы в целом.
Среди ключевых задач, решение которых требует консолидации усилий представителей строительной отрасли и поддержки Минстроя России, были названы внедрение института обоснования инвестиций и ведение Единого государственного реестра экспертных заключений, переход к ресурсному методу ценообразования в строительстве и наполнение ФГИС ЦС, развитие нормативно-правовой базы, научная и образовательная работа, говорится в сообщении.
Как отметил глава Минстроя России Владимир Якушев, все институты должны работать максимально эффективно, не создавая барьеров для развития бизнеса, — такое поручение кабинету министров дал глава государства. И в эти условиях институт строительной экспертизы играет еще более значимую роль, — подчеркнул Владимир Якушев.
"Необходимо также оптимизировать сроки прохождения государственной экспертизы, но за счет сокращения времени на документооборот и другие организационные процессы, а не ускорения работы экспертов, несущих огромную ответственность за рассмотрение зачастую сложнейших технических проектов", — резюмировал Владимир Якушев.
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