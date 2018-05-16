Мир перевернулся: Китай начинает диктовать цены на нефть

Мир с тревогой наблюдает за растущей напряженностью на Ближнем Востоке, в то время как аналитики нефтяного рынка оценивают, какого количества иранской нефти рынок лишится из-за возобновления санкций США.

Тем не менее, самое значимое событие для нефтяных рынков в этом году может случиться не на Ближнем Востоке, а в Китае.

Основной центр растущего спроса на нефть - Китай - только что побил свои собственные рекорды по импорту и нефтепереработке на фоне резкого роста экспорта нефтепродуктов и снижения внутренней добычи нефти, которая достигла семилетнего минимума.

Внимание всего мира в настоящий момент приковано к событиям на Ближнем Востоке, и мало кто обращает внимание на темпы роста спроса на нефть в Китае, пишет Bloomberg.

Рост спроса на нефть в Китае в этом году превзошел ожидания, и Goldman Sachs, например, говорит, что этот рост может быть даже выше сегодняшних оценок. По данным Goldman Sachs, мировой рост спроса на нефть в первом квартале 2018 года, по всей видимости, стал самым сильным ежегодным приростом с четвертого квартала 2010 года.

В 2017 году Китай стал крупнейшим импортером сырой нефти в мире, оставив позади Соединенные Штаты. Китай удерживает титул крупнейшего в мире потребителя нефти на протяжении уже 9 лет. За это время Китай расширил мощности по переработке и уменьшил ограничения на импорт нефти и экспорт нефтепродуктов.

Сильные темпы импорта сырой нефти продолжались и в этом году. В марте этого года, импорт сырой нефти в Китае достиг рекордного уровня на тот момент, тогда как экспорт переработанного топлива также резко вырос на 43 процента по сравнению с мартом 2017 года. Импорт сырой нефти в Китае в первом квартале увеличился на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 9,09 миллиона баррелей в сутки. Это ознаменовало рост почти на 595 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 1-м кварталом 2017 года, согласно расчетам Reuters.

Объем производства НПЗ в марте также подскочил до рекордного уровня, поскольку импортные квоты для небольших независимых нефтеперерабатывающих заводов - так называемых "чайников" - были увеличены, а рентабельность нефтеперерабатывающих заводов осталась в плюсе.

Китайские НПЗ перерабатывали 12,13 миллионов баррелей в сутки в марте, опередив предыдущий рекорд в 12,03 миллиона баррелей в сутки, зафиксированный в ноябре 2017 года. Ожидается, что объем производства НПЗ в апреле и мае будут ниже, чем в марте, из-за сезона технического обслуживания.

Внутренняя добыча сырой нефти в Китае в первом квартале этого года снижалась, что привело к увеличению импорта для удовлетворения растущего спроса. Добыча нефти в марте составила около 3,76 миллиона баррелей в сутки.

В апреле импорт сырой нефти в Китае установил новый рекорд - 9,6 миллионов баррелей в сутки (9,57 млн. баррелей в сутки в январе этого года). В апреле экспорт нефтепродуктов увеличился на 46 процентов, но понизился в марте. Китай играет важнейшую роль в глобальном росте спроса на нефть, и если страна сохранит свои нынешние темпы роста, то она будет поддерживать сильный рост спроса, как того ожидают аналитики. Влияние Ирана на ситуацию на мировом нефтяном рынке еще предстоит оценить. Решение администрации Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном уже подстегнуло рост цена на нефть. Несмотря на это, Китай обнадеживает Тегеран, обещая продолжить импорт иранской нефти.

Темпы роста спроса на нефть в Китае могут привести к росту мирового спроса. Если рост спроса по-прежнему будет высоким, нефтяной рынок, на котором спрос превышает предложение, может стать еще более напряженным в условиях геополитических проблем, и цены на нефть будут дальше ползти вверх.

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